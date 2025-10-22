В Раде поддержали продление льгот на электрокары в проекте бюджета-2026: что говорит Гетманцев

В Верховной Раде поддержали правку №1061 к проекту государственного бюджета на 2026 год, что предусматривает продление льгот на электрокары еще на один год.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Как сообщил депутат, во время заседания первой была рассмотрена правка №1061, предусматривающая продление льгот на электрокары еще на год — до 2027 года. Эта поправка была принята на этапе подготовки к голосованию в первом чтении.

За предложение проголосовали 248 депутатов.

"Это поручение правительства. То есть это еще не считается принятым окончательным, еще в ноябре правительство должно подать финальный текст в ноябре", - подчеркнул Железяняк.

Обновлено в 13:15. Позже глава налогового комитета Даниил Гетманцев заверил, что льготу на электрокары не продлят на следующий год.

"Да, действительно, лоббисты, привлеченные импортерами электрокаров, протянули правку в бюджете первого чтения, которая лишает армию 30 млрд грн. Столько же, сколько мы собираем дополнительно с банков. Но эта "сладкая темочка", которая долго гуляла кулуарами парламента, в них не пройдет", - сказал он.

По его словам, поправка "протянута через бюджет, прямо противоречащий сразу двум законам, а потому ко второму чтению не может быть принята".

"Итак, нет, льгота на 2026 год не продлена, и продлена не будет. Не торопитесь с выводами", - добавил нардеп.

В то же время сторонники продления льготы на электрокары, среди которых Дмитрий Разумков, считают, что "это очень важная норма, которая позволяет украинским семьям покупать современные автомобили с существенной экономией, уменьшает зависимость от горючего и способствует развитию экологического транспорта".

Что известно о госбюджете-2026

15 сентября Кабинет министров принял и передал Верховной Раде проект закона о государственном бюджете Украины на 2026 год.

Народные депутаты установили рекорд по количеству поправок к проекту государственного бюджета на 2026 год. Подано 3339 поправок, это более 59% больше, чем в прошлом году.

Бюджетный комитет Верховной Рады Украины обработал 3339 поправок к проекту бюджета на 2026 год, ориентировочная стоимость которых превышает 7,1 триллиона гривен.

22 октября парламент принял проект госбюджета в первом чтении.