Депутаты внесли в бюджет поправок на 7,1 трлн грн

Бюджетный комитет Верховной Рады Украины обработал 3339 поправок к проекту бюджета на 2026 год, ориентировочная стоимость которых превышает 7,1 триллиона гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа.

"Чтобы представить масштабы: это более полутора бюджетов на 2026 год", - отметила Подласа.

По ее словам, как правило, депутаты не указывают, из каких источников финансировать их идеи, но указывающие больше всего любят резервный фонд и обслуживание государственного долга.

Не допустить роста дефицита бюджета

Подласа подсчитала, что принятие всех предложений привело бы к дефициту резервного фонда на 47 млрд грн и "военному резерву" на 224,2 млрд грн.

Депутат подчеркнула, что задача бюджетного комитета – сохранить баланс государственных расходов и не допустить роста дефицита. Поэтому полностью учтены будут только поправки, для которых предусмотрены реалистичные источники финансирования. А некоторые конструктивные инициативы народных депутатов комитет рекомендует правительству проработать до второго чтения.

Подласа сообщила, что рассмотрение бюджета в комитете запланировано на 17 октября, в сессионном зале Верховной Рады – 21–22 октября, а второе чтение состоится 18–20 ноября.

Правки в бюджет

Отметим, что народные депутаты установили рекорд по количеству правок к проекту государственного бюджета на 2026 год. Это более чем на 59% больше, чем в прошлом году.

Среди отдельных народных депутатов лидерами по количеству правок в бюджет стали:

Артур Герасимов ("Европейская солидарность") – 662 правки.

Ярослав Железняк ("Голос") - 254 правки.

Дмитрий Разумков – 254 правки.

Напомним, 15 сентября украинское правительство утвердил проект государственного бюджета на 2026 год.

Расходы запланированы на уровне 4,8 трлн грн (на 415 млрд грн больше по сравнению с 2025 годом), доходы — 2,826 трлн грн (на 446,8 млрд или 18,8% больше по сравнению с 2025 годом). Дефицит прогнозируется до 18,4% ВВП (на 3,9 п. п. меньше, чем в 2025 г.).

Delo.ua собрало некоторые подробности законопроекта, на которых акцентируют внимание народные депутаты.