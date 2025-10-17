Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,64

--0,12

EUR

48,52

--0,01

Наличный курс:

USD

41,75

41,65

EUR

48,95

48,74

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Депутаты внесли в бюджет поправок на 7,1 трлн грн

Комитет ВР
Рабочая группа бюджетного комитета Верховной Рады обработала 3339 поправок к проекту государственного бюджета на 2026 год. Фото: facebook.com/roksolana.pidlasa

Бюджетный комитет Верховной Рады Украины обработал 3339 поправок к проекту бюджета на 2026 год, ориентировочная стоимость которых превышает 7,1 триллиона гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа.

"Чтобы представить масштабы: это более полутора бюджетов на 2026 год", - отметила Подласа.

По ее словам, как правило, депутаты не указывают, из каких источников финансировать их идеи, но указывающие больше всего любят резервный фонд и обслуживание государственного долга.

Не допустить роста дефицита бюджета

Подласа подсчитала, что принятие всех предложений привело бы к дефициту резервного фонда на 47 млрд грн и "военному резерву" на 224,2 млрд грн.

Депутат подчеркнула, что задача бюджетного комитета – сохранить баланс государственных расходов и не допустить роста дефицита. Поэтому полностью учтены будут только поправки, для которых предусмотрены реалистичные источники финансирования. А некоторые конструктивные инициативы народных депутатов комитет рекомендует правительству проработать до второго чтения.

Подласа сообщила, что рассмотрение бюджета в комитете запланировано на 17 октября, в сессионном зале Верховной Рады – 21–22 октября, а второе чтение состоится 18–20 ноября.

Правки в бюджет

Отметим, что народные депутаты установили рекорд по количеству правок к проекту государственного бюджета на 2026 год. Это более чем на 59% больше, чем в прошлом году.

Среди отдельных народных депутатов лидерами по количеству правок в бюджет стали:

  • Артур Герасимов ("Европейская солидарность") – 662 правки.
  • Ярослав Железняк ("Голос") - 254 правки.
  • Дмитрий Разумков – 254 правки.

Напомним, 15 сентября украинское правительство   утвердил проект   государственного бюджета на 2026 год.

Расходы запланированы на уровне 4,8 трлн грн (на 415 млрд грн больше по сравнению с 2025 годом), доходы — 2,826 трлн грн (на 446,8 млрд или 18,8% больше по сравнению с 2025 годом). Дефицит прогнозируется до 18,4% ВВП (на 3,9 п. п. меньше, чем в 2025 г.).

Delo.ua собрало некоторые   подробности законопроекта, на которых акцентируют внимание народные депутаты.

Автор:
Светлана Манько