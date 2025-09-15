Правительство приняло проект госбюджета-2026: безопасность и оборона в приоритете

Кабинет Министров принял проект Государственного бюджета на 2026 год и направил его на рассмотрение Верховной Рады. Расходы запланированы на уровне 4,8 трлн грн (на 415 млрд грн больше по сравнению с 2025 годом), доходы — 2,826 трлн грн (на 446,8 млрд или 18,8% больше по сравнению с 2025 годом). Дефицит прогнозируется до 18,4% ВВП (на 3,9 п. п. меньше, чем в 2025 г.).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Главный приоритет бюджета – усиление безопасности и социальной устойчивости: правительство направляет все собственные поступления и заимствования на нужды Сил обороны – денежное обеспечение военных и поддержку семей, усиление ПВО и разработку и производство отечественного оружия (в том числе дронов).

Потребность во внешнем финансировании составит 2,079 трлн.

Ключевые направления финансирования госбюджета-2026

Оборона

На сектор безопасности и обороны правительство предусмотрело 2,8 трлн грн - это 27,2% от ВВП и на 168,6 млрд грн больше, чем в 2025 году. По меньшей мере, 44,3 млрд грн будет направлено на изготовление украинских боеприпасов, ракет, систем противоракетной обороны, а также авиационной и бронетанковой техники.

Финансирование отрасли составит 265,4 млрд грн (на 66,5 млрд грн больше по сравнению с 2025 годом). Средства предусмотрены на:

повышение средней зарплаты педагогов на 50% в два этапа (с 1 января 2026 - на 30%, с 1 сентября 2026 - еще на 20%);

бесплатное питание для 4,4 млн учащихся 1–11 классов с 1 октября 2026 года;

удвоение стипендий для более 163 тысяч студентов с 1 сентября 2026 года.

Наука

Запланировано 19,9 млрд грн (на 5,4 млрд грн больше по сравнению с 2025 годом). Финансирование будет охватывать:

программы поддержки молодых и ведущих научных учреждений;

создание центров оборонных исследований;

выполнение научно-исследовательских работ по заказу бизнеса.

Здравоохранение

На систему здравоохранения предусмотрено 258 млрд грн (на 38 млрд грн больше по сравнению с 2025 годом). Основные направления:

повышение зарплат врачей первичной и экстренной помощи до 35 тыс. грн, а также медиков в прифронтовых регионах;

увеличение финансирования программы медицинских гарантий до 191,6 млрд грн (на 16,1 млрд грн больше по сравнению с 2025 годом);

обеспечение граждан бесплатным лекарством, в частности для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других хронических болезней.

Социальные программы и поддержка граждан в госбюджете-2026

Медицинские программы

Чекап 40+: на новую программу адресных выплат предусмотрено 10 млрд. грн. Она позволит гражданам от 40 лет пройти комплексный скрининг здоровья, в частности проверку на сердечно-сосудистые заболевания, диабет и ментальное здоровье.

Пенсионное обеспечение

На пенсии в 2026 году запланировано 1,027 трлн. грн., что на 123,4 млрд. грн. больше, чем в 2025-м. Предусмотрена индексация пенсионных выплат.

Социальная сфера

Общее финансирование будет составлять 467,1 млрд грн (на 45,3 млрд грн больше по сравнению с 2025 годом). Средства будут направлены на:

помощь внутриперемещенным лицам;

поддержку людей с инвалидностью и протезированием;

программы "еЯсла" и "Пакунок школяра";

новое направление — меры по поддержке демографического развития (24,5 млрд грн), включающие дородовую помощь, единовременные выплаты при рождении ребенка и поддержку по уходу за ребенком до 1 года.

Ветеранская политика

В поддержку ветеранов предусмотрено 17,9 млрд грн (на 6,1 млрд грн больше по сравнению с 2025 годом). Финансирование включает:

компенсацию на жилье ветеранам с инвалидностью I и II группы;

развитие программ интеграции и поддержки ветеранов;

работу специалистов по сопровождению ветеранов и финансированию ветеранских пространств.

Дополнительно предусмотрено 0,8 млрд. грн. на стоматологические услуги для ветеранов.

Региональное развитие и инвестиции

Доходы регионов

В 2026 году общие доходы регионов составят 871,9 млрд грн, что на 162,3 млрд грн больше, чем в 2025 году. Объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам из общего фонда госбюджета составит 289,3 млрд. грн.

Поддержка бизнеса

На программы развития бизнеса предусмотрено 41,5 млрд грн. Среди ключевых направлений: доступные кредиты "5-7-9%", программа обеспечения жильем "еОселя", развитие индустриальных парков, гранты для производителей, а также продолжение финансирования оборонной инновационной программы Brave1 .

Агропромышленный комплекс

Финансирование составит 13,1 млрд грн (на 3,5 млрд грн больше по сравнению с 2025 годом).

Приоритеты: грантовые программы, компенсация процентов по кредитам агропроизводителям (5-7-9%), а также 200 млн грн дотаций на строительство и реконструкцию систем орошения.

Культура

На сферу культуры выделено 4,7 млрд. грн. Денежные средства пойдут на создание контента для утверждения национальной идентичности и продвижения украинского продукта на международном уровне.

Публичные инвестиции

На восстановление и модернизацию инфраструктуры в 2026 году предусмотрено 45,9 млрд грн, что на 12,4 млрд грн больше, чем в прошлом.

"Благодарю всех министерств за наработку бюджета, в котором учтены и потребности наших Сил обороны и безопасности Украины, поддержка наших ветеранов и их семей, все необходимые социальные выплаты, а также расходы, гарантирующие устойчивость Украины во время войны", - написала Свириденко.

Этапы рассмотрения проекта госбюджета

Добавим, что народный депутат Ярослав Железняк утром сообщал, что после внесения в ВР дальше документ будет проходить стандартную бюджетную процедуру.

Планируется, что 17 сентября состоится рассмотрение и презентация на заседании Комитета по бюджету. 19-20 сентября - представление в Верховной Раде. Этот этап не предполагает голосование. После презентации депутаты смогут подавать свои поправки до 1 октября.

К середине октября Бюджетный комитет готовит таблицу предложений и бюджетные заключения.

До 20 октября должно состояться голосование в Верховной Раде за бюджетные заключения, для принятия которых должно быть не менее 226 голосов. Именно этот момент и считается первым чтением.

В течение месяца, до 20 ноября, будет проходить доработка и окончательное принятие бюджета-2026. Для финального решения необходимо дважды набрать минимум 226 голосов.

В каких условиях украинская экономика окажется в 2026 году?

Макропоказатели экономического и социального развития Украины, утвердившие Кабмин своим постановлением №946 также подтверждают достаточно сдержанные ожидания от 2026 года.

По базовому сценарию ВВП в 2026 году вырастет на 4,5%, номинальный ВВП составит 10,44 трлн. грн., инфляция к концу года достигнет 8,6%.

Если ориентироваться на второй, более вероятный пессимистический сценарий, рост ВВП в 2026 году составит 2,4%, номинальный ВВП достигнет 10,3 трлн грн, инфляция к концу года будет на уровне 9,9%, экспорт товаров и услуг вырастет по сравнению с 2025 годом на 6% до 6% до 6% до 6%. 105,8 млрд дол., сальдо внешнеторгового баланса составит -44,5 млрд дол.

Что касается валютного курса, то его среднее значение в 2026 году может находиться в широких пределах от 44,7 грн/долл. до 50,6 грн/долл.