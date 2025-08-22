Украина привлекла более 4 млрд евро от ЕС для поддержки госбюджета

Украина получила от Европейского Союза 4,056 млрд. евро для финансирования первоочередных потребностей государственного бюджета в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans, профинансированных из замороженных российских активов и в рамках инструмента Ukraine Facility.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

В общей сложности 3,056 млрд евро поступили как кредит в рамках инструмента Ukraine Facility, еще 1 млрд евро — в качестве вклада ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Средства будут направлены на социальные и гуманитарные расходы.

В рамках Ukraine Facility на 2024-2027 годы предусмотрено около 50 млрд евро для Украины, из которых 38,27 млрд евро – прямая бюджетная поддержка. С начала 2024 года в госбюджет уже поступило более 22,6 млрд. евро в рамках этого инструмента. Только в 2025 году планируется получить около 12,5 млрд. евро, из которых более 6,5 млрд. уже профинансировано.

Для получения очередного транша Украина выполнила необходимые реформационные шаги по борьбе с коррупцией, государственному управлению, региональной политике, аграрному сектору, цифровой трансформации, экологии и управлению государственными активами.

Механизм ERA предусматривает привлечение для Украины 50 млрд. долларов США, обеспеченных доходами от замороженных активов России. Взнос ЕС составляет 18,1 млрд. евро (20 млрд. долларов США). В рамках этой инициативы Минфин уже привлек от ЕС 9 млрд. евро.

В целом, Европейский Союз остается крупнейшим донором финансовой помощи для Украины. За три с половиной года эта поддержка превысила 57,5 млрд. евро, из которых более 15,5 млрд. страна получила лишь за восемь месяцев 2025 года.

Министр финансов Украины Сергей Марченко подчеркнул, что такая помощь позволяет стабильно финансировать социальные выплаты и удерживать экономическую стабильность. Он поблагодарил Европейский Союз за постоянную поддержку и подчеркнул, что это инвестиция в общую безопасность.

Напомним, Евросоюз планирует до ноября ежемесячно предоставлять Украине по 1 млрд. евро в рамках механизма ERA Loans for Ukraine. Возврат средств предусмотрен за счет доходов от замороженных российских активов.