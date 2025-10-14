Пересмотра бюджета не будет: Счетная палата не зафиксировала перевыполнение поступлений

Счетная палата Украины обнародовала заключение по итогам анализа выполнения госбюджета Украины за три квартала 2025 года. Перевыполнение показателей поступлений общего фонда, дающего основания для пересмотра Закона "О государственном бюджете Украины", не установлено.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Счетной палаты.

По данным Государственной казначейской службы, общие поступления в общий фонд госбюджета за январь-сентябрь 2025 составили 3,248 трлн грн. Это на 6 млрд грн, или 0,2%, меньше запланированного на отчетный период.

Недополучен от плана:

Государственные заимствования – дефицит в 101 млрд грн (7,1%).

Средства от возврата кредитов – на 1 млрд грн (10%).

В то же время по другим направлениям зафиксировано перевыполнение плана:

Доходы – перевыполнение на 95 млрд грн (5,2%).

Средства от приватизации государственного имущества – перевыполнение на 0,7 млрд грн (46,7%).

Счетная палата отметила, что по результатам анализа не установлено перевыполнение показателей поступлений общего фонда государственного бюджета, учтенных в росписи на январь-сентябрь 2025, более чем на 15 процентов.

Следовательно, у Кабинета Министров Украины нет оснований для пересмотра бюджета по этому критерию.

Отмечается, что одним из ключевых оснований для внесения изменений в Закон о госбюджете является факт перевыполнения поступлений общего фонда более чем на 15% по итогам трех кварталов.

Напомним, в сентябре Счетная палата подвергла критике проект госбюджета -2026, который был принят 15 сентября и в котором заложены общие доходы на уровне 5,45 трлн грн и расходы в 4,8 трлн грн. Аудиторы предупредили о рисках недопоступлений из-за зависимости от международной помощи, возможного дефицита финансирования обороны и непрозрачности части расходов.