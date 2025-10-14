Перегляду бюджету не буде: Рахункова палата не зафіксувала перевиконання надходжень

Рахункова палата України оприлюднила Висновок за підсумками аналізу виконання держбюджету України за три квартали 2025 року. Перевиконання показників надходжень загального фонду, що дає підстави для перегляду Закону "Про державний бюджет України", не встановлено.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Рахункової палати.

За даними Державної казначейської служби, загальні надходження до загального фонду держбюджету за січень–вересень 2025 року склали 3,248 трлн грн. Це на 6 млрд грн, або 0,2%, менше від запланованого на звітний період.

Недоотримано від плану:

державні запозичення – дефіцит на 101 млрд грн (7,1%).

кошти від повернення кредитів – на 1 млрд грн (10%).

Водночас за іншими напрямами зафіксовано перевиконання плану:

Доходи – перевиконання на 95 млрд грн (5,2%).

Кошти від приватизації державного майна – перевиконання на 0,7 млрд грн (46,7%).

Рахункова палата зазначила, що за результатами аналізу не встановлено перевиконання показників надходжень загального фонду державного бюджету, врахованих у розписі на січень–вересень 2025 року, більш ніж на 15 відсотків.

Відтак Кабінет міністрів України не має підстав для перегляду бюджету за цим критерієм.

Зазначається, що однією з ключових підстав для внесення змін до Закону про держбюджет є факт перевиконання надходжень загального фонду більше ніж на 15% за підсумками трьох кварталів.

Нагадаємо, у вересні Рахункова палата розкритикувала проєкт держбюджету-2026, який був ухвалений 15 вересня і у якому закладено загальні доходи на рівні 5,45 трлн грн і видатки у 4,8 трлн грн. Аудитори попередили про ризики недонадходжень через залежність від міжнародної допомоги, можливий дефіцит фінансування оборони та непрозорість частини видатків.