Рахункова палата виявила ризики у виконанні бюджету та зростання дебіторської заборгованості у секторі оборони

Підкомітет Верховної Ради України з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати розглянув результати аналізу виконання закону про державний бюджет України на 2026 рік у першому півріччі. Голова Рахункової палати Ольга Піщанська звернувши увагу на ключові ризики і проблемні питання, що потребують оперативного реагування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Рахункової палати.

Піщанська зазначила, що у першому півріччі 2025 року на національну безпеку і оборону було витрачено 1,7 трлн грн, що на третину більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

При цьому чверть видатків загального фонду за програмою розвитку, закупівлі та модернізації озброєння спрямовано на попередню оплату, що призвело до зростання дебіторської заборгованості.

"Йдеться про прострочену дебіторську заборгованість, яка свідчить про те, що порушено умови контрактів. Зараз – складні обставини, і ми маємо опрацьовувати ризики для того, щоб зменшувати такі втрати", – наголосила Піщанська.

У Міністерстві оборони пояснили, що частина заборгованості виникла через зрив контрактів вітчизняними виробниками внаслідок знищення виробничих потужностей або нестачі комплектуючих.

Невикористані кошти

Рахункова палата також відзначила, що 0,5 млрд грн, передбачені на підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями, не були використані. У зв’язку з цим Палата рекомендувала уряду проаналізувати ситуацію та розглянути можливість перерозподілу коштів.

У Міністерства соціальної політики, також залишилися невикористані кошти, що пов’язано з відмовами у субсидіях громадянам, які виїхали за кордон.

За результатами обговорення голова підкомітету Ігор Молоток повідомив, що підкомітет рекомендує Комітету Верховної Ради України з питань бюджету взяти до відома висновок Рахункової палати та надати Кабінету міністрів рекомендації щодо покращення поточного виконання бюджету.

Нагадаємо, у вересні Рахункова палата розкритикувала проєкт держбюджету-2026, який був ухвалений 15 вересня і у якому закладено загальні доходи на рівні 5,45 трлн грн і видатки у 4,8 трлн грн. Аудитори попередили про ризики недонадходжень через залежність від міжнародної допомоги, можливий дефіцит фінансування оборони та непрозорість частини видатків.