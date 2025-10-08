Запланована подія 2

Счетная палата выявила риски в исполнении бюджета и росте дебиторской задолженности в секторе обороны

Речь идет о просроченной дебиторской задолженности / Счетная палата

Подкомитет Верховной Рады по вопросам государственного финансового контроля и деятельности Счетной палаты рассмотрел результаты анализа выполнения закона о государственном бюджете Украины на 2026 год в первом полугодии. Председатель Счетной палаты Ольга Песчанская, обратив внимание на ключевые риски и проблемные вопросы, требующие оперативного реагирования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Счетной палаты.

Песчанская отметила, что в первом полугодии 2025 года на национальную безопасность и оборону было израсходовано 1,7 трлн грн, что на треть больше, чем за аналогичный период 2024 года.

При этом четверть расходов общего фонда по программе развития, закупки и модернизации вооружения направлена на предоплату, что привело к росту дебиторской задолженности.

"Речь идет о просроченной дебиторской задолженности, которая свидетельствует о том, что нарушены условия контрактов. Сейчас – сложные обстоятельства, и мы должны прорабатывать риски для того, чтобы уменьшать такие потери", – подчеркнула Песчанская.

В Министерстве обороны пояснили, что часть задолженности возникла из-за срыва контрактов отечественными производителями в результате уничтожения производственных мощностей или недостатка комплектующих.

Неиспользованные средства

Счетная палата также отметила, что 0,5 млрд. грн., предусмотренные в поддержку инвестиционных проектов со значительными инвестициями, не были использованы. В этой связи Палата рекомендовала правительству проанализировать ситуацию и рассмотреть возможность перераспределения средств.

У Министерства социальной политики также остались неиспользованные средства, что связано с отказами в субсидиях гражданам, выехавшим за границу.

По результатам обсуждения председатель подкомитета Игорь Молоток сообщил, что подкомитет рекомендует Комитету Верховной Рады Украины по вопросам бюджета принять к сведению вывод Счетной палаты и предоставить Кабинету министров рекомендации по улучшению текущего исполнения бюджета.

Напомним, в сентябре Счетная палата подвергла критике проект госбюджета -2026, который был принят 15 сентября и в котором заложены общие доходы на уровне 5,45 трлн грн и расходы в 4,8 трлн грн. Аудиторы предупредили о рисках недопоступлений из-за зависимости от международной помощи, возможного дефицита финансирования обороны и непрозрачности части расходов.

Автор:
Татьяна Гойденко