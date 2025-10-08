Народные депутаты побили 19-летний рекорд по количеству правок в бюджет — Пидласа

Народные депутаты установили антирекорд: в проект государственного бюджета на 2026 год подано 3339 поправок, что стало самым большим количеством за последние 19 лет. Это более чем на 59% больше, чем в прошлом году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

"Если потратить на обсуждение каждого предложения всего 90 секунд, то всеобщее заслушивание займет более 10 полных рабочих дней", - отметила глава бюджетного комитета.

Количество поданных правок в бюджет растет почти каждый год:

Бюджет-2026 – 3339 поправок (новый рекорд).

Бюджет-2025 – 2098 поправок.

Бюджет-2024 – 1620 поправок.

Бюджет-2023 – 1270 поправок.

Бюджет-2022 (представляли еще до полномасштабного вторжения, осенью 2021) – 3284 поправок.

Бюджет-2021 – 2451 правка.

Бюджет-2020 – 2176 поправок (это был первый бюджет этого созыва).

Наибольшую активность в представлении правок к проекту Бюджета-2026 выявили:

"Европейская солидарность" – 910 штук,

"Слуга народа" – 652 штук,

МФО "Умная политика" - 470 штук,

"Голос" – 437 штук.

Среди отдельных народных депутатов лидерами по количеству предложений стали:

Герасимов А. ("Европейская солидарность") – 662 правки.

Железняк Я. ("Голос") – 254 правки.

Разумков Д. – 254 правки.

Напомним, 15 сентября Кабинет министров принял и передал Верховной Раде проект закона о государственном бюджете Украины на 2026 год. Расходы запланированы на уровне 4,8 трлн грн (на 415 млрд грн больше по сравнению с 2025 годом), доходы — 2,826 трлн грн (на 446,8 млрд или 18,8% больше по сравнению с 2025 годом). Дефицит прогнозируется до 18,4% ВВП (на 3,9 п. п. меньше, чем в 2025 г.).