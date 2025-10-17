Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Депутати внесли до бюджету правок на 7,1 трлн грн

Комітет ВР
Робоча група бюджетного комітету Верховної Ради опрацювала 3 339 поправок до проєкту державного бюджету на 2026 рік.

Бюджетний комітет Верховної Ради України опрацював 3 339 поправок до проекту бюджету на 2026 рік, орієнтовна вартість яких перевищує 7,1 трильйона гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради України Роксолана Підласа.

"Щоб уявити масштаби: це більше ніж півтора бюджети на 2026 рік", – зазначила Підласа.

За її словами, як правило, депутати не вказують, з яких джерел фінансувати їхні ідеї, але ті, що вказують, найбільше люблять резервний фонд і обслуговування державного боргу.

Не допустити зростання дефіциту бюджету

Підласа підрахувала, що ухвалення всіх пропозицій призвело б до дефіциту резервного фонду на 47 млрд грн та "військового резерву" на 224,2 млрд грн.

Депутатка підкреслила, що завдання бюджетного комітету – зберегти баланс державних видатків і не допустити зростання дефіциту. Тому повністю враховані будуть лише ті поправки, для яких передбачені реалістичні джерела фінансування. А деякі конструктивні ініціативи народних депутатів комітет рекомендує уряду опрацювати до другого читання.

Підласа повідомила, що розгляд бюджету в комітеті заплановано на 17 жовтня, у сесійній залі Верховної Ради – 21–22 жовтня, а друге читання відбудеться 18–20 листопада.

Правки до бюджету

Зауважимо, народні депутати встановили рекорд за кількістю правок до проєкту державного бюджету на 2026 рік. Це на понад 59% більше, ніж минулого року.

Серед окремих народних депутатів лідерами за кількістю правок до бюджету стали:

  • Артур Герасимов ("Європейська солідарність") – 662 правки.
  • Ярослав Железняк ("Голос") – 254 правки.
  • Дмитро Разумков – 254 правки.

Нагадаємо, 15 вересня український уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2026 рік.

Видатки заплановано на рівні 4,8 трлн грн (на 415 млрд грн більше порівняно з 2025 роком), доходи — 2,826 трлн грн (на 446,8 млрд або 18,8% більше порівняно з 2025 роком). Дефіцит прогнозується до 18,4% ВВП (на 3,9 в. п. менше, ніж у 2025 році).

Delo.ua зібрало деякі подробиці законопроєкту, на яких акцентують увагу народні депутати.

Автор:
Світлана Манько