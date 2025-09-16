Проєкт державного бюджету на 2026 рік: на що звернули увагу народні депутати

15 вересня Кабінет міністрів ухвалив і передав до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет України на 2026 рік. Законопроєкт зареєстровано в парламенті під номером 14000.

Delo.ua зібрало деякі подробиці законопроєкту, на яких акцентують увагу народні депутати.

Акценти від Роксолани Підласої

Очільниця бюджетного комітету парламента Роксолана Підласа опублікувала в Фейсбуці невеличкий експрес-аналіз законопроєкту. Її основні акценти наступні.

Урядовим проєктом державного бюджету на 2026 рік передбачено загальний обсяг видатків — 4,8 трлн грн. Це більше ніж в 3 рази перевищує видатки українського бюджету до повномасштабного вторгнення.

Найбільша стаття видатків — нацбезпека і оборона — 2,8 трлн грн (це +6,5% до видатків 2025 року, які затверджені липневим оборонним бюджетом).

Найбільша новація у сфері оборонних видатків — так званий "оборонний резерв" на 200 млрд грн. Це нова бюджетна програма Мінфіну, яку Уряд своїм рішенням розподілятиме між Силами оборони для оперативного реагування на потреби на полі бою.

44,8 млрд грн передбачено на виробництво зброї та боєприпасів в Україні, і 37,6 млрд грн — на виробництво дронів (вже враховані в загальну суму 2,8 трлн грн).

Серед невійськових видатків найбільші статті традиційно:

· обслуговування держборгу — 513,1 млрд грн (+17,7% до 2025 року),

· соціальний захист — 467 млрд грн (+10,6 % до 2025 року),

· освіта — 265,4 млрд грн (+29,5% до 2025 року),

· медицина — 258 млрд грн (+17,4 % до 2025 року),

· підтримка спроможності місцевих бюджетів (додаткова дотація постраждалим громадам, базова дотація, компенсація різниці в тарифах) — 84,6 млрд грн (+36,3% до 2025 року).

Інші категорії видатків — в рази менші.

Покривати витрати планується:

· власними доходами (2,85 трлн грн — без міжнародних грантів),

· ОВДП (419,6 млрд грн),

· міжнародною допомогою (кредити і гранти) — це $45,5 млрд.

Внутрішні доходи зростуть на більш ніж 452 млрд грн, порівняно з 2025 роком. В основному за рахунок:

· ПДВ (+165,2 млрд грн);

· ПДФО (+93,6 млрд грн). Основна причина — збільшення видатків на грошове забезпечення військовослужбовців);

· частини чистого прибутку НБУ (+61,8 млрд грн). Очікується, що НБУ перерахує до бюджету рекордні 146 млрд грн.

"Також, мабуть, вперше в бюджет чітко закладені доходи від "детінізації" — 60 млрд грн від перевищення сукупних доходів митниці (є частиною "оборонного резерву" і виділені в окрему клітинку по спец-фонду). Буде цікаво спостерігати, як буде виконуватись "план детінізації", — пише Роксолана Підласа.

А ще, зазначає депутатка, експортне мито на насіння ріпаку та соєві боби (9,3 млрд грн) спрямовується на фінансову підтримку сільгосптоваровиробників, як і планувалось профільним законом.

План надходжень від підакцизних товарів виглядає так: по тютюну — акциз з вироблених товарів має додати до бюджету 108,4 млрд грн (план на 2025 рік був 90,8 млрд грн, тож маємо збільшення на 17,6 млрд грн); акциз із ввезених товарів заплановано в сумі 35,5 млрд грн (план зі змінами на 2025 рік склав 38,7 млрд грн, а при затвердженні бюджету був 29,9 млрд грн).

Акценти від Ярослава Железняка

Народний депутат, перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в своєму експрес-аналізі бюджету робить наступні акценти.

Уряд планує індексацію пенсій для 10,3 млн пенсіонерів з 1 березня 2026 року. Зокрема, передбачено трансферт Пенсійному фонду в розмірі 251,3 млрд грн.

Багато грошей додали до витрат на "соціалку" — 161,2 млрд грн.

Загалом картина запланованих соціальних витрат виглядає так:

· Соціальний захист — 467,1 млрд грн

· Освіта — 265,4 млрд грн

· Охорона здоров’я — 258 млрд грн

· Наука — 19,9 млрд грн

· Ветеранська політика — 17,9 млрд грн

Щодо виборів — поки що в Бюджеті на 2026 рік їх фінансування не передбачено в бюджеті ЦВК.

"Повторюється норма, яку ми бачили в минулих Бюджетах: "ЦВК після припинення або скасування воєнного стану в Україні подати на розгляд ВРУ пропозиції щодо внесення змін до Бюджету в частині передбачення видатків на підготовку та проведення чергових виборів Президента України, народних депутатів України та місцевих виборів", — пише народний депутат.

Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2026 року планується 8647 грн.

Інфляція (грудень до грудня) закладена на рівні 9,9%. У середньому до 2025-го року це складає 10,4%.

Середня заробітна плата запланована в розмірі 30 032 грн (тобто +4146 грн до 2025-го року).

Закладено 1,9 млрд грн для реалізації Угоди між Україною та США про створення Американсько - Українського інвестиційного фонду відбудови.

На забезпечення діяльності Президента та Офісу Президента збільшили видатки на 95,6 млн грн до 878 млн грн. Зростання порівняно з витратами поточного року складе 12,2%.

З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум на одну особу складе 3209 гривень на місяць.

Бюджет Міністерства оборони заплановано в сумі 1,76 трлн грн. Це на 9 млрд більше, ніж було в 2025 році.

Курс долара.

"В документах прямо не згадується, який середній курс закладає Уряд на наступний рік… Але це легко порахувати з заявлених планів по залученню міжнародної допомоги (в гривні та доларах). Тож Уряд закладає розрахунковий середньорічний курс гривні до долара як 45,6 грн/$. Традиційно напишу, що це абсолютно нічого не означає і майже ніколи КМУ не вгадує з курсом", — пише Ярослав Железняк.

На фінансування партій в Бюджеті закладено 865 млн грн.

Передбачено бюджетні надходження від "податку на OLX" (оподаткування цифрових платформ) та введення "акцизу на солодку воду". За цими статтями плануюється залучити 22,5 млрд грн (14 та 8,5 млрд грн відповідно).

Від "вдосконалення роботи по стягненню податкового боргу" очікуються додаткові 26 млрд грн.

Нагадаємо, Ярослав Железняк вранці 15 вересня повідомляв, що після внесення до ВР, далі документ проходитиме стандартну бюджетну процедуру. Зокрема, 17 вересня очікується його розгляд і презентація на засіданні Комітету з питань бюджету.

19–20 вересня — представлення у Верховній Раді. Цей етап не передбачає голосування. Після презентації депутати зможуть подавати свої правки до 1 жовтня.

До середини жовтня Бюджетний комітет готуватиме таблицю пропозицій і бюджетні висновки.

До 20 жовтня має відбутися голосування у Верховній Раді за бюджетні висновки, для ухвалення яких має бути щонайменше 226 голосів. Саме цей момент і вважатиметься першим читанням.

Протягом місяці, до 20 листопада, відбуватиметься доопрацювання та остаточне ухвалення бюджету-2026. Для фінального рішення також необхідно двічі набрати мінімум 226 голосів.