Найбільші відкриті бізнеси забезпечили 14% надходжень усього зведеного бюджету України у 2024 році

Delo.ua проводить масштабне дослідження податкової відкритості українського бізнесу. Редакція розіслала 230 запрошень найбільшим приватним компаніям країни та вже отримала понад 90 заповнених анкет.

Зібрані дані свідчать: у 2024 році 90 приватних компаній сплатили понад 489 млрд грн податків. Це становить близько 14% від загальних надходжень зведеного бюджету України (державного та місцевих), який у 2024 році сягнув 3,588 трлн грн.

За перше півріччя 2025 року ці компанії вже перерахували державі 224 млрд гривень.

Delo.ua продовжує обробляти дані та закликає компанії, які ще не встигли долучитися, заповнити анкету. Якщо у вас виникли питання, звертайтеся на e-mail: [email protected].

Нагадаємо, спецпроєкт "Топ бізнесів, що наповнюють бюджет" покликаний дати прозору та об’єктивну оцінку реального внеску приватних компаній у фінансову стійкість країни. У рейтингу будуть представлені лише приватні компанії за абсолютними обсягами сплачених податків та галузеві лідери.