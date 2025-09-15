Запланована подія 2

Крупнейшие открытые бизнесы обеспечили 14% поступлений всего сводного бюджета Украины в 2024 году

Delo.ua проводит масштабные исследования налоговой открытости украинского бизнеса. Редакция разослала 230 приглашений крупнейшим частным компаниям страны и уже получила более 90 заполненных анкет.

Собранные данные свидетельствуют: в 2024 году 90 частных компаний уплатили более 489 млрд. грн. налогов. Это составляет около 14% от общих поступлений сводного бюджета Украины (государственного и местных), который в 2024 году составил 3,588 трлн.

За первое полугодие 2025 года эти компании уже перечислили государству 224 миллиарда гривен.

Delo.ua продолжает обрабатывать данные и призывает компании, еще не успевшие присоединиться, заполнить анкету. Если у вас возникли вопросы, обращайтесь по e-mail: [email protected].

Напомним, спецпроект " Топ бизнесов, наполняющих бюджет " призван дать прозрачную и объективную оценку реальному вкладу частных компаний в финансовую устойчивость страны. В рейтинге будут представлены только частные компании по абсолютным объемам уплаченных налогов и отраслевые лидеры.