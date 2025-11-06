Запланована подія 2

С 2026 года ввоз электромобилей в Украину уже не будет льготным: правительство отклонило правку в бюджете

электромобиль
С 2026 года ввезти электромобили в Украину без растаможки будет невозможно / Shutterstock

Кабинет министров в доработанном проекте бюджета на 2026 год не поддержал продление льготы на ввоз электромобилей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

С 2026 года ввезти электромобили в Украину без растаможки будет невозможно

"Для тех, кто ожидал продления льготы на электрокары еще на один год - не ждите. Несмотря на учет правки в Раде, она отклонена правительством. Шанс это изменить минимальный - то есть я убежден, льготы не будет", - подчеркнул нардеп.

Фото: t.me/yzheleznyak

Он добавил, что среди причин, почему правительство не продлило налоговые увольнения:

  • потери бюджета;
  • меморандум по МВФ.

"Всем кто был за или против, скажу. Я вам это и прогнозировал еще в октябре, что так будет и что это не финальное решение было", - заметил Железняк.

Правку правительство не поддержало

Напомним, при рассмотрении проекта госбюджета в первом чтении в Верховной Раде поддержали правку №1061, которая предусматривала продление льгот на электрокары еще на один год.

Ранее глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заверил, что льготу на электрокары не продлят на следующий год. По его словам, поправка " протянута через бюджет, прямо противоречащий сразу   двум   законам, а потому ко второму чтению не может быть принята " .

" Итак, нет, льгота на 2026 год не продлена ,   и продолжена не уде. Не торопитесь с выводами", – добавил нардеп .

Заметим, что до конца 2025 года электрокары еще можно импортировать без НДС (20%) и ввозной пошлины (10%).

Автор:
Светлана Манько