Последний день льготы: как будут облагать налогом электромобили уже с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года в Украине перестанет действовать налоговая льгота, освобождающая электромобили от налога на добавленную стоимость.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, с начала 2026 НДС будет начисляться как при ввозе электромобилей на таможенную территорию Украины, так и при их поставке на внутреннем рынке.

При этом не будет иметь значения, был ли автомобиль импортирован без уплаты НДС до этой даты, а также когда было оформлено право собственности.

Изменения будут касаться как новых, так и подержанных легковых электромобилей, а также всего грузового электротранспорта, включая тягачи.

Как это повлияет на рынок

Новые правила налогообложения будут применяться ко всем импортерам — как крупным дилерам, так и физическим лицам. Продажа электрокаров дилерами на внутреннем рынке будет облагаться НДС даже в случаях, когда такие автомобили были завезены в Украину без налога до 1 января 2026 года.

В то же время, порядок налогообложения для граждан, которые продают электромобили другим физическим лицам, не меняется: НДС в таких операциях не начисляется, поскольку физические лица не являются плательщиками этого налога.

Стоимость растаможки

Несмотря на возврат НДС, другие налоги остаются без изменений, однако общая стоимость растаможки электротранспорта вырастет.

Для легковых электромобилей — как новых, так и подержанных — пошлина и дальше будет оставаться нулевой, НДС составит 20%, а акциз сохраняется на уровне 1 евро за каждый киловатт-час емкости аккумулятора.

Что касается грузового электротранспорта, то для новых седловых электротягачей пошлины и акцизы останутся нулевыми, но вводится НДС в размере 20%. Для б/у тягачей и грузовых электроавтомобилей пошлина сохраняется на уровне 10%, НДС также составит 20%, а акциз останется нулевым.

При этом пенсионный сбор при первой регистрации электромобилей как легковых, так и грузовых не взимается.

Напомним, Кабинет министров в бюджете на 2026 год не поддержал продолжение льготы на ввоз электромобилей .