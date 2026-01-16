ТОП-10 найпопулярніших б/в легкових авто в Україні (грудень 2025)

Українці продовжують активно перепродавати вживані легковики, і грудень 2025 року став місяцем аномальних показників. За даними Інституту досліджень авторинку , протягом грудня 2025 року сервісні центри МВС зареєстрували майже 80 тисяч угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Формально це виглядає як зростання на понад 110% відносно грудня 2024-го, проте тут варто бути реалістами. Торік у цей період сервісні центри МВС мали серйозні технічні проблеми з базами даних, тому реєстрації практично стояли. Читайте на Delo.ua більше про підсумковий стан вторинного ринку авто за грудень 2025 року.

Динаміка ринку легкових авто у грудні

Динаміка вторинного ринку легковиків, 2024-2025

Джерело: eauto.org.ua

Минулий 2025 рік для внутрішніх перепродажів вживаних авто став періодом певної корекції. Загалом українці уклали 895 593 угоди купівлі-продажу, що на 18,9% менше, ніж роком раніше. Ринок дещо стиснувся, але не втратив свого драйву.

Таким чином, внутрішній ринок демонструє контрастну картину завершення року. Якщо імпорт переживав справжній вибух через наближення повернення ПДВ на електромобілі, то внутрішні перепродажі показали стабільність із грудневим сплеском активності.

Обсяги внутрішнього ринку на діаграмі показані у верхній (синій) частині стовпців, у нижній (помаранчевій) — обсяги імпорту вживаних легковиків.

ТОП-10 марок легковиків з пробігом

Топ-10 марок легкових авто з пробігом, внутрішній ринок

Джерело: eauto.org.ua

Лідерство на внутрішньому ринку незмінно утримує Volkswagen, демонструючи міцну довіру українських покупців до німецької надійності. Renault впевнено тримає друге місце, а от на третє місце зайшов вітчизняний ВАЗ.

На цьому фоні присутність BMW вище за еталон практичності Skoda та легендарну надійність Toyota виглядає як виклик логіці. Але в Україні емоції часто перемагають розрахунок. Хтось нарешті реалізовує дитячу мрію, а хтось просто хоче, «аби було краще, ніж у сусіда». Прихильники баварської марки тут не самотні — за ними йде ціла когорта фанатів Audi та Mercedes-Benz, яких у підсумку виявилося навіть більше за прагматичних покупців Ford чи Hyundai.

Топ-10 моделей свіжопригнаних авто за грудень 2025

Якщо дивитися на конкретні моделі, список тут очолює Volkswagen Passat, який став на вторинному ринку справжнім символом успішного українця. Одразу за ним — вічний Daewoo Lanos, котрий відмовляється старіти й продовжує бути головним «вхідним квитком» у світ власного авто. Skoda Octavia та Volkswagen Golf лише підтверджують, що універсальність та перевірена конструкція — це те, за що люди готові віддавати гроші найохочіше.

10. Opel Astra

Opel Astra

Джерело: opel.ua

Популярний представник європейського середнього класу, який привертає увагу покупців своєю надійністю та невибагливістю. Opel Astra пропонує збалансовані характеристики та доступне обслуговування. За підсумками 2025 року Astra залишається стабільним учасником топ-10 завдяки своїй сформованій аудиторії, знайшовши прихильність серед 11380 покупців.

9. Audi A6

Audi A6

Джерело: edmunds.com

Цей представницький бізнес-седан займає гідне місце у преміальному сегменті внутрішнього ринку. Audi A6 приваблює своїм витонченим дизайном, люксовим інтер'єром та бездоганною якістю виконання. За 2025 рік модель Audi A6 стала об'єктом купівлі для 11463 українських покупців, які обирають преміум-сегмент.

8. Ford Focus

Ford Focus

Джерело: caranddriver.com

Популярний компактний хетчбек впевнено тримається в топі, як енергійний та надійний автомобіль середнього класу. Ford Focus забезпечує оптимальне співвідношення ціна-якість і доступний у різних варіантах кузова. За підсумками 2025 року ця модель залишається серед улюблених вибором для 12646 практичних покупців.

7. BMW 3 Series

BMW 3 Series

Джерело: bmwgroup.com

Компактний преміум-седан та одна з найулюбленіших моделей BMW в Україні. BMW 3 Series цінується за спортивний характер керування та фірмову динаміку. Також пропонує ідеальний баланс між престижністю, технологіями та практичністю для повсякденного використання. За 2025 рік модель BMW 3 Series підтвердила свій статус однієї з найпопулярніших баварських моделей на вторинному ринку. Ця машина стала вибором 13185 українців.

6. BMW 5 Series

BMW 5 Series

Джерело: motorpoint.co.uk

Цей представницький бізнес-седан втілює преміальний сегмент, демонструючи стабільний попит на поєднання розкоші та динаміки. BMW 5 Series відома своїм винятковим рівнем комфорту, сучасними технологіями та потужними силовими агрегатами. За підсумками 2025 року до купівлі цієї моделі вдалися 13675 українців, які обирають представницький клас.

5. Renault Megane

Renault Megane

Джерело: renault-ua.com

Затребуваний французький автомобіль середнього класу, зокрема завдяки поєднанню комфортної їзди та економічності. Renault Megane пропонує м'яку підвіску та стильний дизайн. Вважається достойною альтернативою німецьким конкурентам у середньому ціновому сегменті. За 2025 рік на купівлю даної моделі зважилися 14789 з України.

4. Volkswagen Golf

Volkswagen Golf

Джерело: wikipedia.org

Легендарний німецький хетчбек продовжує залишатися одним із найбільш затребуваних автомобілів на внутрішньому ринку. Volkswagen Golf відомий своєю універсальністю, компактністю та високою якістю збірки. Ідеально підходить для міської експлуатації та є високоліквідним активом. За підсумками 2025 року модель Volkswagen Golf зберегла позиції в топ-4 завдяки стабільному попиту, про що свідчать 25283.

3. Skoda Octavia

Skoda Octavia

Джерело: wikipedia.org

Сімейний ліфтбек/універсал займає третю позицію і відомий своєю винятковою практичністю та простором. Загалом Skoda Octavia пропонує ідеальне співвідношення ціни та функціональності у середньому класі. За 2025 рік факт купівлі цієї моделі зафіксували 28131 українців, підтверджуючи її статус одного з найпопулярніших сімейних автомобілів.

2. Daewoo Lanos

Daewoo Lanos

Джерело: volkswagen-newsroom.com

Lanos, посідаючи друге місце, залишається "народним" автомобілем України. Принаймні, судячи з величезної кількості внутрішніх перепродажів. Daewoo Lanos належить до бюджетного сегмента, пропонуючи мінімальні витрати на обслуговування та доступність запчастин. За підсумками 2025 року купівлю Ланоса здійснили 29204 вітчизняних споживачів, для яких це залишається "вхідним квитком" у світ власного авто.

1. Volkswagen Passat

Найпопулярніші легкові авто в Україні: Топ-10 марок і моделей грудня 2025

Седан середнього класу є беззаперечним лідером внутрішнього ринку за кількістю угод. Volkswagen Passat символізує надійність, простір і комфорт, часто обирається для сімейних або бізнес-потреб. Плюс доступні запчастини та висока ліквідність на ринку. За підсумками 2025 року на купівлю цієї моделі наважилися 31868 українців, що робить Passat абсолютним лідером вторинного ринку.

ТОП-10 моделей б/в легкових авто на листопад 2025 (інфографіка)

Топ-10 моделей легкових авто з пробігом, внутрішній ринок

Джерело: eauto.org.ua

Середній вік та преміальні новинки

Середній вік легкових електромобілів, які влилися до українського парку впродовж грудня 2025 року, залишається на рівні 8-9 років. Це підтверджує, що українці імпортують відносно молоді автомобілі, які мають значний ресурс експлуатації та сучасне обладнання.

Цікаво, що серед свіжопригнаних авто грудня з'явилися і справжні шедеври автомобільного мистецтва. Український автопарк поповнився наступними легковиками преміум-категорії: сотні Porsche, десятки Maserati, кілька Rolls-Royce та Bentley. Хоча кількість таких автомобілів статистично незначна, їхня присутність свідчить про наявність платоспроможного попиту на ексклюзивний транспорт навіть у складні часи.

Преміум-сегмент: ексклюзивні одиниці

Окремої уваги, як завжди, заслуговує преміум-сегмент. Хоча ці цифри скромні на тлі масових продажів, за підсумками 2025 року на внутрішньому ринку нових власників знайшли понад три тисячі Porsche, понад сотню Bentley та пів сотні Rolls-Royce.

Також відбулися десятки угод з Maserati та Lamborghini, два десятки Aston Martin, одинадцять Ferrari, троє McLaren та п'ятеро Maybach. Це свідчить про те, що ринок елітних авто живе за власними правилами, де зовнішні економічні чинники мають другорядне значення.

Найдорожче авто грудня

Титул найдорожчої угоди грудня забирає справжній аристократ, який вирішив змінити класичний смокінг на високотехнологічний екокостюм. Це Rolls-Royce Spectre Black Badge 2025 року випуску. Перше повністю електричне суперкупе від британської марки: чорне, розкішне і абсолютно безшумне.

Символічно, що найдорожчим авто місяця став саме електромобіль — навіть у світі ультрарозкоші майбутнє вже настало. "Базова" версія стартує десь із 420 тисяч доларів, а виконання Black Badge — це "темне альтер-его" бренду з форсованим двигуном та особливим декором, що легко підіймає чек значно вище півмільйона.

Грудень 2025 року став фінальним акордом насиченого року, який продемонстрував як стабільність базових потреб ринку, так і готовність до кардинальних змін у бік електромобільності.