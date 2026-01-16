ТОП-10 самых популярных легковых авто в Украине (декабрь 2025)

Украинцы продолжают активно перепродавать б/у легковушки, и декабрь 2025 года стал месяцем аномальных показателей. По данным Института исследований авторынка , в течение декабря 2025 года сервисные центры МВД зарегистрировали почти 80 тысяч сделок купли-продажи подержанных легковушек. Формально это выглядит как рост более чем на 110% по отношению к декабрю 2024-го, однако здесь стоит быть реалистами. В прошлом году в этот период у сервисных центров МВД были серьезные технические проблемы с базами данных, поэтому регистрации практически стояли. Читайте на Delo.ua больше об итоговом состоянии вторичного рынка авто за декабрь 2025 года.

Динамика рынка легковых автомобилей в декабре

Динамика вторичного рынка легковушек, 2024-2025

Прошедший 2025 год для внутренних перепродаж подержанных авто стал периодом определенной коррекции. В целом украинцы заключили 895 593 сделки купли-продажи, что на 18,9% меньше, чем годом ранее. Рынок несколько сжался, но не потерял свой драйв.

Таким образом, внутренний рынок показывает контрастную картину завершения года. Если импорт переживал настоящий взрыв из-за приближающегося возврата НДС на электромобили, то внутренние перепродажи показали стабильность с декабрьским всплеском активности.

Объемы внутреннего рынка на диаграмме показаны в верхней (синей) части столбцов, в нижней (оранжевой) – объемы импорта подержанных легковушек.

ТОП-10 марок легковушек с пробегом

Топ-10 марок легковых автомобилей с пробегом, внутренний рынок.

Лидерство на внутреннем рынке неизменно удерживает Volkswagen, демонстрируя крепкое доверие украинских покупателей к немецкой надежности. Renault уверенно удерживает второе место, а вот на третье место зашел отечественный ВАЗ.

На этом фоне присутствие BMW выше эталона практичности Skoda и легендарной надежности Toyota выглядит как вызов логике. Но в Украине эмоции часто выигрывают расчет. Кто-то наконец-то реализует детскую мечту, а кто-то просто хочет, «чтобы было лучше, чем у соседа». Поклонники баварской марки здесь не одиноки — за ними следует целая когорта фанатов Audi и Mercedes-Benz, которых в итоге оказалось даже больше прагматичных покупателей Ford или Hyundai.

Топ-10 моделей свежепригнанных авто за декабрь 2025

Если смотреть на конкретные модели, список здесь возглавляет Volkswagen Passat, ставший на вторичном рынке настоящим символом успешного украинца. Сразу за ним — вечный Daewoo Lanos, отказывающийся стареть и продолжающий быть главным «входным билетом» в мир собственного авто. Skoda Octavia и Volkswagen Golf лишь подтверждают, что универсальность и проверенная конструкция – это то, за что люди готовы отдавать деньги охотнее всего.

10. Opel Astra

Opel Astra

Популярный представитель европейского среднего класса, который привлекает покупателей своей надежностью и неприхотливостью. Opel Astra предлагает сбалансированные характеристики и доступное обслуживание. По итогам 2025 года Astra остается стабильным участником топ-10 благодаря своей сформированной аудитории, обретя приверженность среди 11 380 покупателей.

9. Audi A6

Audi A6

Этот представительский бизнес-седан занимает достойное место в премиальном сегменте внутреннего рынка. Audi A6 привлекает своим изящным дизайном, люксовым интерьером и безупречным качеством исполнения. За 2025 год модель Audi A6 стала объектом покупки для 11 463 украинских покупателей, выбирающих премиум-сегмент.

8. Ford Focus

Ford Focus

Популярный компактный хэтчбек уверенно держится в топе как энергичный и надежный автомобиль среднего класса. Ford Focus обеспечивает оптимальное соотношение цена-качество и доступно в различных вариантах кузова. По итогам 2025 года эта модель остается среди любимых выбором для 12 646 практичных покупателей.

7. BMW 3 Series

BMW 3 Series

Компактный премиум-седан и одна из любимых моделей BMW в Украине. BMW 3 Series ценится за спортивный характер управления и фирменную динамику. Также предлагает идеальный баланс между престижностью, технологиями и практичностью для повседневного использования. За 2025 год модель BMW 3 Series подтвердила свой статус одной из самых популярных баварских моделей на вторичном рынке. Эта машина стала выбором 13 185 украинцев.

6. BMW 5 Series

BMW 5 Series

Этот представительский бизнес-седан олицетворяет премиальный сегмент, демонстрируя стабильный спрос на сочетание роскоши и динамики. BMW 5 Series известна своим исключительным уровнем комфорта, современными технологиями и мощными силовыми агрегатами. По итогам 2025 года к покупке этой модели прибегли 13675 украинцев, выбирающих представительский класс.

5. Renault Megane

Renault Megane

Востребован французский автомобиль среднего класса, в частности, благодаря сочетанию комфортной езды и экономичности. Renault Megane предлагает мягкую подвеску и стильный дизайн. Считается достойной альтернативой немецким конкурентам в среднем ценовом сегменте. За 2025 год на покупку данной модели решились 14 789 из Украины.

4. Volkswagen Golf

Volkswagen Golf

Легендарный немецкий хэтчбек продолжает оставаться одним из самых востребованных автомобилей на внутреннем рынке. Volkswagen Golf известен своей универсальностью, компактностью и высоким качеством сборки. Идеально подходит для городской эксплуатации и является высоколиквидным активом. По итогам 2025 года модель Volkswagen Golf сохранила позиции в топ-4 благодаря стабильному спросу, о чем свидетельствуют 25 283.

3. Skoda Octavia

Skoda Octavia

Семейный лифтбек/универсал занимает третью позицию и известен своей исключительной практичностью и пространством. В общем, Skoda Octavia предлагает идеальное соотношение цены и функциональности в среднем классе. За 2025 год факт покупки этой модели зафиксировали 28 131 украинцев, подтверждая ее статус одного из самых популярных семейных автомобилей.

2. Daewoo Lanos

Daewoo Lanos

Lanos, занимая второе место, остается "народным" автомобилем Украины. По крайней мере, судя по множеству внутренних перепродаж. Daewoo Lanos относится к бюджетному сегменту, предлагая минимальные затраты на обслуживание и доступность запчастей. По итогам 2025 года покупку Ланоса совершили 29 204 отечественных потребителей, для которых это остается "входным билетом" в мир собственного авто.

1. Volkswagen Passat

Седан среднего класса является безоговорочным лидером внутреннего рынка по количеству сделок. Volkswagen Passat символизирует надежность, пространство и комфорт, часто выбирается для семейных или бизнес-потребностей. Плюс доступны запчасти и высокая ликвидность на рынке. По итогам 2025 года на покупку этой модели отважились 31 868 украинцев, что делает Passat абсолютным лидером вторичного рынка.

ТОП-10 моделей легковых авто на ноябрь 2025 (инфографика)

Топ-10 моделей легковых автомобилей с пробегом, внутренний рынок.

Средний возраст и премиальные новинки

Средний возраст легковых электромобилей, влившихся в украинский парк в течение декабря 2025 года, остается на уровне 8-9 лет. Это подтверждает, что украинцы импортируют в отношении молодых автомобилей, имеющих значительный ресурс эксплуатации и современное оборудование.

Интересно, что среди свежепригнанных автомобилей декабря появились и настоящие шедевры автомобильного искусства. Украинский автопарк пополнился следующими легковушками премиум-категории: сотни Porsche, десятки Maserati, несколько Rolls-Royce и Bentley. Хотя количество таких автомобилей статистически незначительно, их присутствие свидетельствует о наличии платежеспособного спроса на эксклюзивный транспорт даже в сложные времена.

Премиум-сегмент: эксклюзивные единицы

Отдельного внимания, как обычно, заслуживает премиум-сегмент. Хотя эти цифры скромны на фоне массовых продаж, по итогам 2025 года на внутреннем рынке новых владельцев нашли более трех тысяч Porsche, более сотни Bentley и полсотни Rolls-Royce.

Также состоялись десятки сделок с Maserati и Lamborghini, два десятка Aston Martin, одиннадцать Ferrari, трое McLaren и пятеро Maybach. Это свидетельствует о том, что рынок элитных автомобилей живет по своим правилам, где внешние экономические факторы имеют второстепенное значение.

Самое дорогое авто декабря

Титул самого дорогого соглашения декабря забирает настоящий аристократ, решивший сменить классический смокинг на высокотехнологичный экокостюм. Это Rolls-Royce Spectre Black Badge 2025 года выпуска. Первое полностью электрическое суперкупе от британской марки: черное, роскошное и совершенно бесшумное.

Символично, что самым дорогим авто луны стал именно электромобиль — даже в мире ультрароскоши будущее уже наступило. "Базовая" версия стартует где-то с 420 тысяч долларов, а исполнение Black Badge - это "темное альтер-эго" бренда с форсированным двигателем и особым декором, легко поднимающим чек значительно выше полумиллиона.

Декабрь 2025 стал финальным аккордом насыщенного года, который продемонстрировал как стабильность базовых потребностей рынка, так и готовность к кардинальным изменениям в сторону электромобильности.