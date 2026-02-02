- Категорія
Українці купили у січні рекордну кількість нових автомобілів за останні три роки: найпопулярніші марки
Протягом січня 2026 року українці придбали понад 5,1 тис. нових легкових авто. Це найкращий результат за останні три роки.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що відносно січня 2025 року попит на нові авто збільшився на 19,5%.
Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota, яка реалізувала на чверть більше своїх авто, ніж торік.
Топ-10 марок січня:
- Toyota - 845 од. (+25%);
- BYD - 548 од. (+117%);
- Renault - 439 од. (+31%);
- Skoda - 368 од. (+23%);
- Volkswagen - 359 од. (+99%);
- Hyundai - 289 од. (+56%);
- BMW - 190 од. (-42%);
- Mazda - 185 од. (+57%);
- Suzuki - 175 од. (-1%);
- Nissan - 173 од. (+9%).
Як зауважують в "Укравтопромі", бестселером місяця став компактний кросовер Renault Duster.
Ринок авто в Україні
Нагадаємо, у минулому році автопарк України поповнили 81,3 тис. нових легковиків, що на 17% більше ніж у 2024 році. Це стало найвищим річним результатом для цього сегменту авторинку з 2022 року.
Лідером ринку нових легковиків стала китайська марка BYD.
Найпопулярнішою моделлю на українському ринку нових легкових авто за підсумками 2025 року став кросовер Renault Duster.