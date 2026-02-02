Запланована подія 2

Українці купили у січні рекордну кількість нових автомобілів за останні три роки: найпопулярніші марки

Toyota
Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota / Infocar

Протягом січня 2026 року українці придбали понад 5,1 тис. нових легкових авто. Це найкращий результат за останні три роки.
 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що відносно січня 2025 року попит на нові авто збільшився на 19,5%.

Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota, яка реалізувала на чверть більше своїх авто, ніж торік.

Топ-10 марок січня:

  1. Toyota - 845 од. (+25%); 
  2. BYD - 548 од. (+117%); 
  3. Renault - 439 од. (+31%);
  4.  Skoda - 368 од. (+23%); 
  5. Volkswagen - 359 од. (+99%);
  6. Hyundai - 289 од. (+56%);
  7. BMW - 190 од. (-42%); 
  8. Mazda - 185 од. (+57%);
  9. Suzuki - 175 од. (-1%);
  10. Nissan - 173 од. (+9%).

Як зауважують в "Укравтопромі", бестселером місяця став компактний кросовер Renault Duster.

Ринок авто в Україні

Нагадаємо, у минулому році автопарк України поповнили 81,3 тис. нових легковиків, що на 17% більше ніж у 2024 році. Це стало найвищим річним результатом для цього сегменту авторинку з 2022 року.

Лідером ринку нових легковиків стала китайська марка BYD.

Найпопулярнішою моделлю на українському ринку нових легкових авто за підсумками 2025 року став кросовер Renault Duster.

Автор:
Світлана Манько