Продажі нових авто в ЄС у 2025 році перевищили 10 млн: рейтинг країн

авто
Хто продає найбільше авто в ЄС? / Depositphotos

У 2025 році в країнах Європейського Союзу було продано понад 10,8 млн нових легкових автомобілів. Найбільшим автомобільним ринком ЄС традиційно залишилася Німеччина.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Укравтопром".

Ринок легкових авто ЄС

За підсумками 2025 року в країнах Європейського Союзу було реалізовано понад 10,8 млн нових легкових автомобілів.

Найбільшим автомобільним ринком регіону традиційно залишилася Німеччина, де було реалізовано майже 2,86 млн авто, що на 1,4% більше, ніж роком раніше. Друге місце посіла Франція з результатом 1,63 млн автомобілів, однак її ринок скоротився на 5%. До трійки лідерів також увійшла Італія, де продажі становили 1,52 млн авто (-2,1%).

Суттєве зростання зафіксувала Іспанія, яка з показником 1,15 млн проданих автомобілів продемонструвала приріст 12,9%, а Польща із майже 600 тис. авто збільшила продажі на 8,3%.

Найменші автомобільні ринки Євросоюзу:

  • Литва — 41 974 авто (+39,3%); 
  • Латвія — 22 506 авто (+31,4%); 
  • Кіпр — 14 634 автомобілі (-2,8%); 
  • Естонія — 13 055 авто (-48,6%); 
  • Мальта — 6 468 автомобілів (-15,6%).

Додамо, у 2025 році автопарк України поповнили 26,3 тис. нових легкових автомобілів із бензиновими двигунами, що на 6% менше, ніж у 2024 році.

Автор:
Ольга Опенько