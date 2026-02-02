Запланована подія 2

Продажи новых авто в ЕС в 2025 году превысили 10 млн: рейтинг стран

авто
Кто продает самый большой автомобиль в ЕС? / Depositphotos

В 2025 году в странах Европейского Союза было продано свыше 10,8 млн новых легковых автомобилей. Самым большим автомобильным рынком ЕС традиционно осталась Германия.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Укравтопром".

Рынок легковых автомобилей ЕС

По итогам 2025 года в странах Европейского Союза было реализовано более 10,8 млн. новых легковых автомобилей.

Крупнейшим автомобильным рынком региона традиционно осталась Германия, где было реализовано почти 2,86 млн авто, что на 1,4% больше, чем годом ранее. Второе место заняла Франция с результатом 1,63 млн. автомобилей, однако ее рынок сократился на 5%. В тройку лидеров также вошла Италия, где продажи составляли 1,52 млн авто (-2,1%).

Существенный рост зафиксировала Испания, которая с показателем 1,15 млн проданных автомобилей продемонстрировала прирост 12,9%, а Польша почти с 600 тыс. авто увеличила продажи на 8,3%.

Самые маленькие автомобильные рынки Евросоюза:

  • Литва - 41 974 авто (+39,3%);
  • Латвия - 22 506 авто (+31,4%);
  • Кипр - 14 634 автомобиля (-2,8%);
  • Эстония - 13 055 авто (-48,6%);
  • Мальта – 6 468 автомобилей (-15,6%).

В 2025 году автопарк Украины пополнили 26,3 тыс. новых легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 6% меньше, чем в 2024 году.

Автор:
Ольга Опенько