Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,72

+0,26

EUR

50,83

+0,37

Наличный курс:

USD

44,11

43,80

EUR

51,50

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Бензин, электро или дизель: авто с какими двигателями покупали украинцы в феврале

Мазда
Мазда / Infocar

В феврале автомобили с традиционными двигателями охватили почти 66% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил 59,2%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Самыми популярными на украинском рынке были бензиновые модели, им принадлежит 41,1% февральских продаж новых авто, в прошлом году было 38,7%.

Также доля гибридных автомобилей увеличилась с 27,6% до 30,8%.

В то же время дизельные авто охватили 24,7%, против 20,5% в феврале 2025 года.

Аналитики подчеркивают, что значительно упала доля электрических автомобилей – с 13,1% до 3,3%.

На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.

Самые популярные модели

По данным "Укравтопрома", лидерские позиции по сегментам заняли:

  • Бензиновые автомобили – Mazda CX5;
  • Гибридные – Toyota RAV-4;
  • Дизельные – Toyota LC Prado;
  • Электро – BYD Sea Lion 06;
  • Автомобили с ГБО – Hyundai Tucson.

Заметим, за февраль 2026 украинцы приобрели около   4,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самой популярной маркой луны стала Toyota.

Бестселлером луны стал кроссовер Toyota RAV-4.

Интересным фактом февральского рынка новых авто является охлаждение интереса к китайским электромобилям. Благодаря привлекательной цене и легкой доступности, даже без официальных представительств и сервисов в Украине, в прошлом году лидером среди новых автомобилей стала китайская марка BYD, опередив давнего рекордсмена Toyota.

Автор:
Светлана Манько