Бензин, электро или дизель: авто с какими двигателями покупали украинцы в феврале
В феврале автомобили с традиционными двигателями охватили почти 66% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил 59,2%.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Самыми популярными на украинском рынке были бензиновые модели, им принадлежит 41,1% февральских продаж новых авто, в прошлом году было 38,7%.
Также доля гибридных автомобилей увеличилась с 27,6% до 30,8%.
В то же время дизельные авто охватили 24,7%, против 20,5% в феврале 2025 года.
Аналитики подчеркивают, что значительно упала доля электрических автомобилей – с 13,1% до 3,3%.
На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.
Самые популярные модели
По данным "Укравтопрома", лидерские позиции по сегментам заняли:
- Бензиновые автомобили – Mazda CX5;
- Гибридные – Toyota RAV-4;
- Дизельные – Toyota LC Prado;
- Электро – BYD Sea Lion 06;
- Автомобили с ГБО – Hyundai Tucson.
Заметим, за февраль 2026 украинцы приобрели около 4,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самой популярной маркой луны стала Toyota.
Бестселлером луны стал кроссовер Toyota RAV-4.
Интересным фактом февральского рынка новых авто является охлаждение интереса к китайским электромобилям. Благодаря привлекательной цене и легкой доступности, даже без официальных представительств и сервисов в Украине, в прошлом году лидером среди новых автомобилей стала китайская марка BYD, опередив давнего рекордсмена Toyota.