Бензин, электро или дизель: авто с какими двигателями покупали украинцы в феврале

В феврале автомобили с традиционными двигателями охватили почти 66% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил 59,2%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Самыми популярными на украинском рынке были бензиновые модели, им принадлежит 41,1% февральских продаж новых авто, в прошлом году было 38,7%.

Также доля гибридных автомобилей увеличилась с 27,6% до 30,8%.

В то же время дизельные авто охватили 24,7%, против 20,5% в феврале 2025 года.

Аналитики подчеркивают, что значительно упала доля электрических автомобилей – с 13,1% до 3,3%.

На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.

Самые популярные модели

По данным "Укравтопрома", лидерские позиции по сегментам заняли:

Бензиновые автомобили – Mazda CX5;

Гибридные – Toyota RAV-4;

Дизельные – Toyota LC Prado;

Электро – BYD Sea Lion 06;

Автомобили с ГБО – Hyundai Tucson.

Заметим, за февраль 2026 украинцы приобрели около 4,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самой популярной маркой луны стала Toyota.

Бестселлером луны стал кроссовер Toyota RAV-4.

Интересным фактом февральского рынка новых авто является охлаждение интереса к китайским электромобилям. Благодаря привлекательной цене и легкой доступности, даже без официальных представительств и сервисов в Украине, в прошлом году лидером среди новых автомобилей стала китайская марка BYD, опередив давнего рекордсмена Toyota.