Бензин, електро чи дизель: авто з якими двигунами купували українці у лютому

У лютому автомобілі з традиційними двигунами охопили майже 66% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 59,2%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що найпопулярнішими на українському ринку були бензинові моделі, їм належить 41,1% лютневих продажів нових авто, торік було 38,7%.

Також частка гібридних авто збільшилась з 27,6% до 30,8%.

Натомість дизельні авто охопили 24,7%, проти 20,5% у лютому 2025 року.

Аналітики підкреслюють, що значно впала частка електричних авто – з 13,1% до 3,3%.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Найпопулярніші моделі

За даними "Укравтопрому", лідерські позиції за сегментами посіли:

Бензинові авто –Mazda CX5;

Гібридні – Toyota RAV-4;

Дизельні – Toyota LC Prado;

Електро – BYD Sea Lion 06;

Авто з ГБО – Hyundai Tucson.

Зауважимо, за лютий 2026 року українці придбали близько 4,4 тис. нових легкових автомобілів. Це на 10% менше, ніж в аналогічний період минулого року. Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota.

Бестселером місяця став кросовер Toyota RAV-4.

Цікавим фактом лютневого ринку нових авто, є охолодження інтересу до китайських електромобілів. Завдяки привабливій ціні та легкій доступності, навіть без офіційних представництв і сервісів в Україні, минулого року лідером серед нових авто стала китайська марка BYD, випередивши давнього рекордсмена Toyota.