Бензин, електро чи дизель: авто з якими двигунами купували українці у лютому
У лютому автомобілі з традиційними двигунами охопили майже 66% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 59,2%.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що найпопулярнішими на українському ринку були бензинові моделі, їм належить 41,1% лютневих продажів нових авто, торік було 38,7%.
Також частка гібридних авто збільшилась з 27,6% до 30,8%.
Натомість дизельні авто охопили 24,7%, проти 20,5% у лютому 2025 року.
Аналітики підкреслюють, що значно впала частка електричних авто – з 13,1% до 3,3%.
На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.
Найпопулярніші моделі
За даними "Укравтопрому", лідерські позиції за сегментами посіли:
- Бензинові авто –Mazda CX5;
- Гібридні – Toyota RAV-4;
- Дизельні – Toyota LC Prado;
- Електро – BYD Sea Lion 06;
- Авто з ГБО – Hyundai Tucson.
Зауважимо, за лютий 2026 року українці придбали близько 4,4 тис. нових легкових автомобілів. Це на 10% менше, ніж в аналогічний період минулого року. Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota.
Бестселером місяця став кросовер Toyota RAV-4.
Цікавим фактом лютневого ринку нових авто, є охолодження інтересу до китайських електромобілів. Завдяки привабливій ціні та легкій доступності, навіть без офіційних представництв і сервісів в Україні, минулого року лідером серед нових авто стала китайська марка BYD, випередивши давнього рекордсмена Toyota.