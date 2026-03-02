В Україні впав попит на нові автомобілі у лютому: найпопулярніші марки

За лютий 2026 року українці придбали близько 4,4 тис. нових легкових автомобілів. Це на 10% менше, ніж в аналогічний період минулого року. Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що відносно січня 2026 року попит на нові авто зменшився на 15%.

Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota, продажі автомобілів якої зросли на 8% відносно лютого минулого року.

Топ-10 марок лютого:

Toyota - 854 од. (+8%.); Skoda - 402 од. (-4%); Renault - 373 од. (-4%); Volkswagen - 285 од. (-12%); Hyundai - 260 од. (+60%); Mazda - 256 од. (+75%); BMW - 212 од. (-42%); Suzuki - 166 од. (-33%); Nissan - 142 од. (-22%); Lexus - 126 од. (+56%).

Бестселером місяця став кросовер Toyota RAV-4.

Цікавим фактом лютневого ринку нових авто, є охолодження інтересу до китайських електромобілів. Завдяки привабливій ціні та легкій доступності, навіть без офіційних представництв і сервісів в Україні, минулого року лідером серед нових авто стала китайська марка BYD, випередивши давнього рекордсмена Toyota.

Але наразі BYD, який став переможцем у рейтингу 2025 року, та ще був присутній у десятці в зрізі за січень, цього разу випав з Топ-10 марок лютого.

За даними "Укравтопрому", всього з початку року в країні було реалізовано 9,5 тис. нових легковиків, що на 4% більше ніж торік.

Нагадаємо, протягом січня 2026 року українці придбали понад 5,1 тис. нових легкових авто. Це найкращий результат за останні три роки.