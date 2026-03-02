- Категорія
В Україні впав попит на нові автомобілі у лютому: найпопулярніші марки
За лютий 2026 року українці придбали близько 4,4 тис. нових легкових автомобілів. Це на 10% менше, ніж в аналогічний період минулого року. Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що відносно січня 2026 року попит на нові авто зменшився на 15%.
Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota, продажі автомобілів якої зросли на 8% відносно лютого минулого року.
Топ-10 марок лютого:
- Toyota - 854 од. (+8%.);
- Skoda - 402 од. (-4%);
- Renault - 373 од. (-4%);
- Volkswagen - 285 од. (-12%);
- Hyundai - 260 од. (+60%);
- Mazda - 256 од. (+75%);
- BMW - 212 од. (-42%);
- Suzuki - 166 од. (-33%);
- Nissan - 142 од. (-22%);
- Lexus - 126 од. (+56%).
Бестселером місяця став кросовер Toyota RAV-4.
Цікавим фактом лютневого ринку нових авто, є охолодження інтересу до китайських електромобілів. Завдяки привабливій ціні та легкій доступності, навіть без офіційних представництв і сервісів в Україні, минулого року лідером серед нових авто стала китайська марка BYD, випередивши давнього рекордсмена Toyota.
Але наразі BYD, який став переможцем у рейтингу 2025 року, та ще був присутній у десятці в зрізі за січень, цього разу випав з Топ-10 марок лютого.
За даними "Укравтопрому", всього з початку року в країні було реалізовано 9,5 тис. нових легковиків, що на 4% більше ніж торік.
Нагадаємо, протягом січня 2026 року українці придбали понад 5,1 тис. нових легкових авто. Це найкращий результат за останні три роки.