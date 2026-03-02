- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Украине упал спрос на новые автомобили в феврале: самые популярные марки
За февраль 2026 украинцы приобрели около 4,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самой популярной маркой луны стала Toyota.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Отмечается, что по отношению к январю 2026 года спрос на новые авто уменьшился на 15%.
Самой популярной маркой месяца стала Toyota, продажи автомобилей которой выросли на 8% по отношению к февралю прошлого года.
Топ-10 марок февраля:
- Toyota – 854 ед. (+8%.);
- Skoda – 402 ед. (-4%);
- Renault – 373 ед. (-4%);
- Volkswagen – 285 ед. (-12%);
- Hyundai – 260 ед. (+60%);
- Mazda – 256 ед. (+75%);
- BMW – 212 ед. (-42%);
- Suzuki – 166 ед. (-33%);
- Nissan – 142 ед. (-22%);
- Lexus – 126 ед. (+56%).
Бестселлером луны стал кроссовер Toyota RAV-4.
Интересным фактом февральского рынка новых авто является охлаждение интереса к китайским электромобилям. Благодаря привлекательной цене и легкой доступности, даже без официальных представительств и сервисов в Украине, в прошлом году лидером среди новых автомобилей стала китайская марка BYD, опередив давнего рекордсмена Toyota.
Но BYD, который стал победителем в рейтинге 2025 года, и еще присутствовал в десятке в срезе за январь, на этот раз выпал из Топ-10 марок февраля.
По данным "Укравтопрома", всего с начала года в стране было реализовано 9,5 тыс. новых легковушек, что на 4% больше, чем в прошлом году.
Напомним, в течение января 2026 года украинцы приобрели более 5,1 тыс. новых легковых автомобилей. Это самый лучший результат за последние три года.