В Украине упал спрос на новые автомобили в феврале: самые популярные марки

За февраль 2026 украинцы приобрели около 4,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самой популярной маркой луны стала Toyota.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что по отношению к январю 2026 года спрос на новые авто уменьшился на 15%.

Самой популярной маркой месяца стала Toyota, продажи автомобилей которой выросли на 8% по отношению к февралю прошлого года.

Топ-10 марок февраля:

Toyota – 854 ед. (+8%.); Skoda – 402 ед. (-4%); Renault – 373 ед. (-4%); Volkswagen – 285 ед. (-12%); Hyundai – 260 ед. (+60%); Mazda – 256 ед. (+75%); BMW – 212 ед. (-42%); Suzuki – 166 ед. (-33%); Nissan – 142 ед. (-22%); Lexus – 126 ед. (+56%).

Бестселлером луны стал кроссовер Toyota RAV-4.

Интересным фактом февральского рынка новых авто является охлаждение интереса к китайским электромобилям. Благодаря привлекательной цене и легкой доступности, даже без официальных представительств и сервисов в Украине, в прошлом году лидером среди новых автомобилей стала китайская марка BYD, опередив давнего рекордсмена Toyota.

Но BYD, который стал победителем в рейтинге 2025 года, и еще присутствовал в десятке в срезе за январь, на этот раз выпал из Топ-10 марок февраля.

По данным "Укравтопрома", всего с начала года в стране было реализовано 9,5 тыс. новых легковушек, что на 4% больше, чем в прошлом году.

Напомним, в течение января 2026 года украинцы приобрели более 5,1 тыс. новых легковых автомобилей. Это самый лучший результат за последние три года.