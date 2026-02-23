Запланована подія 2

Tesla и Nissan в лидерах: какие авто до 5 лет чаще всего ввозят в Украину

автомобили
Украинцы приобрели почти 3,5 тысяч автомобилей / Depositphotos

За прошедший месяц украинцы приобрели почти 3,5 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до пяти лет.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Укравтопром".

Всего в январе автопарк страны пополнили 17 тысяч легковушек с пробегом. Таким образом, каждый пятый импортированный автомобиль был относительно «свежим» — не старше пяти лет.

Наибольшую долю в этом сегменте заняли бензиновые автомобили — 49%. Также украинцы выбирали:

  • электромобили - 29%
  • гибридные авто - 15%
  • дизельные - 6%
  • автомобили с ГБО - 1%

Самые популярные модели

Наибольший спрос среди подержанных автомобилей в возрасте до пяти лет имели:

  1. Nissan Rogue - 203 авто,
  2. Tesla Model Y - 158 авто,
  3. Mazda CX-5 — 152 авто,
  4. Volkswagen Tiguan — 136 авто,
  5. Tesla Model 3 - 125 авто,
  6. Ford Escape - 87 авто,
  7. Audi Q5 - 86 авто,
  8. Jeep Compass — 69 авто,
  9. Kia Niro — 66 авто,
  10. Mazda CX-30 - 63 авто.

Заметим, за прошедший год украинцы приобрели 96,9 тыс. импортированных подержанных легковых автомобилей в возрасте до пяти лет. Всего в 2025 году автопарк Украины пополнился 274,3 тыс. легковушек с пробегом.

Автор:
Татьяна Гойденко