Tesla и Nissan в лидерах: какие авто до 5 лет чаще всего ввозят в Украину
За прошедший месяц украинцы приобрели почти 3,5 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до пяти лет.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Укравтопром".
Всего в январе автопарк страны пополнили 17 тысяч легковушек с пробегом. Таким образом, каждый пятый импортированный автомобиль был относительно «свежим» — не старше пяти лет.
Наибольшую долю в этом сегменте заняли бензиновые автомобили — 49%. Также украинцы выбирали:
- электромобили - 29%
- гибридные авто - 15%
- дизельные - 6%
- автомобили с ГБО - 1%
Самые популярные модели
Наибольший спрос среди подержанных автомобилей в возрасте до пяти лет имели:
- Nissan Rogue - 203 авто,
- Tesla Model Y - 158 авто,
- Mazda CX-5 — 152 авто,
- Volkswagen Tiguan — 136 авто,
- Tesla Model 3 - 125 авто,
- Ford Escape - 87 авто,
- Audi Q5 - 86 авто,
- Jeep Compass — 69 авто,
- Kia Niro — 66 авто,
- Mazda CX-30 - 63 авто.
Заметим, за прошедший год украинцы приобрели 96,9 тыс. импортированных подержанных легковых автомобилей в возрасте до пяти лет. Всего в 2025 году автопарк Украины пополнился 274,3 тыс. легковушек с пробегом.