Tesla и Nissan в лидерах: какие авто до 5 лет чаще всего ввозят в Украину

За прошедший месяц украинцы приобрели почти 3,5 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до пяти лет.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Укравтопром".

Всего в январе автопарк страны пополнили 17 тысяч легковушек с пробегом. Таким образом, каждый пятый импортированный автомобиль был относительно «свежим» — не старше пяти лет.

Наибольшую долю в этом сегменте заняли бензиновые автомобили — 49%. Также украинцы выбирали:

электромобили - 29%

гибридные авто - 15%

дизельные - 6%

автомобили с ГБО - 1%

Самые популярные модели

Наибольший спрос среди подержанных автомобилей в возрасте до пяти лет имели:

Nissan Rogue - 203 авто, Tesla Model Y - 158 авто, Mazda CX-5 — 152 авто, Volkswagen Tiguan — 136 авто, Tesla Model 3 - 125 авто, Ford Escape - 87 авто, Audi Q5 - 86 авто, Jeep Compass — 69 авто, Kia Niro — 66 авто, Mazda CX-30 - 63 авто.

Заметим, за прошедший год украинцы приобрели 96,9 тыс. импортированных подержанных легковых автомобилей в возрасте до пяти лет. Всего в 2025 году автопарк Украины пополнился 274,3 тыс. легковушек с пробегом.