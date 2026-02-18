Запланована подія 2

Как изменился авторынок по регионам в начале 2026 года

Первенство удерживает столица / Depositphotos

Активность авторынка по регионам в январе 2026 года демонстрирует стремительную цифровизацию внутренних соглашений и новый баланс сил между ключевыми областями. Крупнейшим "регионом" по количеству перерегистраций стало "Действие", в то время как в сегменте импорта лидирует запад страны, а в продажах новых авто почти сравнялись Киев и Одесщина.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков Института исследования авторынка.

Через приложение было оформлено 37,54% всех сделок (1337 операций). Фактически это самый "виртуальный регион" страны — по объемам он почти вчетверо опередил Киев.

Среди физических локаций первенство удерживает столица с долей 8,82%. Далее расположились Львовская (6,77%) и Днепропетровская (5,08%) области. Пятерку наиболее активных также сформировали Одесская (4,8%) и Харьковская (3,71%) области.

Покупатели все чаще выбирают скорость и удобство цифрового сервиса, избегая посещения сервисных центров.

Импорт подержанных авто

Рынок "свежепригнанных" автомобилей традиционно сосредоточен в западных регионах, имеющих удобную логистику из Европы.

Львовская область с долей 14,89% сохраняет статус главного импортера. Вместе с Ровенской (10,15%) и Волынской (8,98%) они формируют ключевой кластер площадок подержанных авто.

Киев занимает второе место (11,75%), как крупнейший потребитель импортированного транспорта.

Одесская область с показателем 10% замыкает четвёрку лидеров. Несмотря на остановку работы портов регион сохраняет активность благодаря развитой инфраструктуре автосервисов и дилеров.

Новые авто

В сегменте новых автомобилей в январе зафиксирована неожиданно плотная конкуренция: Киев с долей 23,98% всего на несколько автомобилей опередил Одесскую область (23,75%).

Третье место уверенно заняла Харьковская область (12,57%), значительно обогнав Днепропетровскую (8,38%) и Киевскую (8,15%). Это свидетельствует о высокой адаптивности бизнеса в регионе.

В то же время в прифронтовых Донецкой, Херсонской и Запорожской областях активность рынка остается нулевой или минимальной из-за ситуации безопасности.

Добавим, в 2025 году украинцы заключили почти 896 тысяч сделок купли-продажи подержанных легковых автомобилей, что на 18,9% меньше, чем годом ранее. Хотя рынок несколько сократился, он сохранил активность, а декабрь показал аномальный рост почти 80 тысяч сделок.

Автор:
Татьяна Гойденко