Як змінився авторинок за регіонами на початку 2026 року

Першість утримує столиця

Активність авторинку за регіонами у січні 2026 року демонструє стрімку цифровізацію внутрішніх угод та новий баланс сил між ключовими областями. Найбільшим "регіоном" за кількістю перереєстрацій стала "Дія", тоді як у сегменті імпорту лідирує захід країни, а в продажах нових авто майже зрівнялися Київ та Одещина.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків Інституту дослідження авторинку.

Через застосунок було оформлено 37,54% усіх угод (1 337 операцій). Фактично це найбільший "віртуальний регіон" країни — за обсягами він майже вчетверо випередив Київ.

Серед фізичних локацій першість утримує столиця з часткою 8,82%. Далі розташувалися Львівська (6,77%) та Дніпропетровська (5,08%) області. П’ятірку найактивніших також сформували Одеська (4,8%) та Харківська (3,71%) області.

Покупці дедалі частіше обирають швидкість і зручність цифрового сервісу, уникаючи відвідування сервісних центрів.

Імпорт уживаних авто

Ринок "свіжопригнаних" автомобілів традиційно зосереджений у західних регіонах, які мають найзручнішу логістику з Європи.

Львівська область із часткою 14,89% зберігає статус головного імпортера. Разом із Рівненською (10,15%) та Волинською (8,98%) вони формують ключовий кластер майданчиків уживаних авто.

Київ посідає друге місце (11,75%) як найбільший споживач імпортованого транспорту.

Одеська область із показником 10% замикає четвірку лідерів. Попри зупинку роботи портів, регіон зберігає активність завдяки розвиненій інфраструктурі автосервісів і дилерів.

Нові авто

У сегменті нових автомобілів у січні зафіксовано несподівано щільну конкуренцію: Київ із часткою 23,98% лише на кілька автомобілів випередив Одеську область (23,75%).

Третє місце впевнено посіла Харківська область (12,57%), значно обігнавши Дніпропетровську (8,38%) та Київську (8,15%). Це свідчить про високу адаптивність бізнесу в регіоні.

Водночас у прифронтових Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях активність ринку залишається нульовою або мінімальною через безпекову ситуацію.

Додамо, у 2025 році українці уклали майже 896 тисяч угод купівлі-продажу вживаних легкових авто, що на 18,9% менше, ніж роком раніше. Хоча ринок дещо скоротився, він зберіг активність, а грудень показав аномальне зростання — майже 80 тисяч угод.

Автор:
Тетяна Гойденко