Які авто купували українці у 2025 році: лідери ринку

У 2025 році українці уклали майже 896 тисяч угод купівлі-продажу вживаних легкових авто, що на 18,9% менше, ніж роком раніше. Хоча ринок дещо скоротився, він зберіг активність, а грудень показав аномальне зростання — майже 80 тисяч угод.

Як пише Delo.ua, про це інформує Інститут дослідження авторинку.

Ринок вживаних авто в Україні

Фото: Інститут дослідження авторинку.

Рейтинг марок

У рейтингу популярності брендів на українському ринку легкових авто Volkswagen залишається беззаперечним лідером, з подвоєним відривом від найближчого конкурента.

На другому місці традиційно тримається Renault, тоді як ВАЗ залишається у топі завдяки низькій ціні та доступності, незважаючи на меншу надійність. Серед преміальних брендів популярність демонструють BMW, Audi та Mercedes-Benz, випереджаючи за обсягами продажів навіть практичні Ford і Hyundai.

Експерти відзначають, що молоді покупці, які обирають преміальні автомобілі, часто свідомо розуміють майбутні витрати на експлуатацію. Водночас масовий сегмент, зокрема моделі на кшталт Renault Logan, залишається більш економічно вигідним варіантом для більшості споживачів.

Фото: Інститут дослідження авторинку.

Рейтинг моделей

Серед конкретних моделей легкових авто на вторинному ринку України лідером залишається Volkswagen Passat, який став символом успішного власника автомобіля. Друге місце посідає Daewoo Lanos, що продовжує залишатися популярним серед покупців як доступний варіант першого авто.

До першої п’ятірки також увійшли Skoda Octavia та Volkswagen Golf, які цінуються за універсальність і перевірену конструкцію. У другій половині топ-10 розташувалися Renault Megane, BMW 5 Series та 3 Series, Ford Focus, Audi A6 та Opel Astra.

Експерти відзначають, що ці моделі формують основу ринку, забезпечуючи більшість перевезень у країні, а покупці розподіляються приблизно порівну між прагматичними та «романтичними» підходами до вибору авто.

Фото: Інститут дослідження авторинку.

Про преміальні авто

Сегмент преміальних автомобілів в Україні у 2025 році залишався активним. Найпопулярнішим брендом серед дорогих моделей залишився Porsche — понад три тисячі одиниць змінили власників, демонструючи місток між серійними авто та ексклюзивними моделями.

Справжні рідкісні автомобілі також знаходили покупців: торік перепродали понад сотню Bentley та близько півсотні Rolls-Royce. Італійські марки представляли півтори сотні Maserati та близько двадцяти Lamborghini, британські — два десятки Aston Martin. Серед ультрапреміум-моделей троє авто McLaren і одинадцять Ferrari змінили власників, а Maybach придбали п’ять українців.

Експерти відзначають, що ринок елітних авто в Україні функціонує за власними законами, де зовнішні економічні чинники впливають незначно.

Нагадаємо, у минулому році автопарк України поповнили 81,3 тис. нових легковиків, що на 17% більше ніж у 2024 році. Це стало найвищим річним результатом для цього сегменту авторинку з 2022 року.

Найпопулярнішою моделлю на українському ринку нових легкових авто за підсумками 2025 року став кросовер Renault Duster.