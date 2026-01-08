Какие авто покупали украинцы в 2025 году: лидеры рынка

В 2025 году украинцы заключили почти 896 тысяч сделок купли-продажи подержанных легковых автомобилей, что на 18,9% меньше, чем годом ранее. Хотя рынок несколько сократился, он сохранил активность, а декабрь показал аномальный рост почти 80 тысяч сделок.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Институт исследования авторынка.

Рынок б/у авто в Украине.

Фото: Институт исследования авторынка.

Рейтинг марок

В рейтинге популярности брендов на украинском рынке легковых автомобилей Volkswagen остается безоговорочным лидером, с удвоенным отрывом от ближайшего конкурента.

На втором месте традиционно держится Renault, тогда как ВАЗ остается в топе из-за низкой цены и доступности, несмотря на меньшую надежность. Среди премиальных брендов популярность демонстрируют BMW, Audi и Mercedes-Benz, опережая по объемам продаж даже практичные Ford и Hyundai.

Эксперты отмечают, что молодые покупатели, выбирающие премиальные автомобили, часто сознательно понимают будущие затраты на эксплуатацию. В то же время массовый сегмент, в том числе модели типа Renault Logan, остается более экономически выгодным вариантом для большинства потребителей.

Фото: Институт исследования авторынка.

Рейтинг моделей

Среди конкретных моделей легковых автомобилей на вторичном рынке Украины лидером остается Volkswagen Passat, который стал символом успешного владельца автомобиля. Второе место занимает Daewoo Lanos, что продолжает оставаться популярным среди покупателей как доступный вариант первого авто.

В первую пятерку также вошли Skoda Octavia и Volkswagen Golf, которые ценят универсальность и проверенную конструкцию. Во второй половине топ-10 расположились Renault Megane, BMW 5 Series и 3 Series, Ford Focus, Audi A6 и Opel Astra.

Эксперты отмечают, что эти модели формируют основу рынка, обеспечивая большинство перевозок в стране, а покупатели распределяются примерно поровну между прагматическими и романтическими подходами к выбору авто.

Фото: Институт исследования авторынка.

О премиальных авто

Сегмент премиальных автомобилей в Украине в 2025 г. оставался активным. Самым популярным брендом среди дорогих моделей остался Porsche – более трех тысяч единиц сменили владельцев, демонстрируя мостик между серийными авто и эксклюзивными моделями.

Настоящие редкие автомобили также находили покупателей: в прошлом году перепродали более сотни Bentley и около полусотни Rolls-Royce. Итальянские марки представляли полторы сотни Maserati и около двадцати Lamborghini, британские – два десятка Aston Martin. Среди ультрапремиум-моделей три автомобиля McLaren и одиннадцать Ferrari сменили владельцев, а Maybach приобрели пять украинцев.

Эксперты отмечают, что рынок элитных авто в Украине функционирует по своим законам, где внешние экономические факторы влияют незначительно.

Напомним, в прошлом году автопарк Украины пополнили 81,3 тыс. новых легковушек, что на 17% больше, чем в 2024 году. Это стало самым высоким годовым результатом для этого сегмента авторынка с 2022 года.

Самой популярной моделью на украинском рынке новых легковых автомобилей по итогам 2025 года стал кроссовер Renault Duster.