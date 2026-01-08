Запланована подія 2

Бензин удержал лидерство: авто с какими двигателями выбирали украинцы в 2025 году

авто
В 2025 году автомобили с традиционными двигателями охватили почти половину украинского рынка / Depositphotos

В 2025 году автомобили с традиционными двигателями охватили почти половину украинского рынка новых легковых автомобилей, а сегмент электромобилей увеличился с 14,5% до 28,3%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Моторные предпочтения 2025 года

Аналитики отмечают, что в 2024 году доля автомобилей с традиционными двигателями составляла более 65%.

Самыми популярными оставались модели с бензиновыми двигателями, но их рыночная доля относительно 2024 уменьшилась с 40% до 32,3%.

В то же время сегмент электромобилей увеличился с 14,5% до 28,3%.

Также возросла доля гибридов с 19,5% до 21,8%, в то же время сегмент дизельных авто снизился с 25,6% до 17,4%.

Автомобилям с ГБО вновь принадлежало менее 1% рынка новых легковых автомобилей.

Лидеры рынка

По данным "Укравтопрома", лидерские позиции по сегментам заняли:

  • Бензиновые авто – Hyundai Tucson;
  • Электро – Volkswagen ID.Unyx;
  • Гибридные – Toyota RAV-4;
  • Дизельные – Renault Duster;
  • Автомобили с ГБО – Hyundai Tucson.

Напомним, в прошлом году   автопарк Украины   пополнили 81,3 тыс. новых легковушек, что на 17% больше, чем в 2024 году. Это стало самым высоким годовым результатом для этого сегмента авторынка с 2022 года.

Лидером рынка новых легковушек стала китайская марка BYD.

Самой популярной моделью на украинском рынке новых легковых автомобилей по итогам 2025 года стал кроссовер Renault Duster.

