Бензин удержал лидерство: авто с какими двигателями выбирали украинцы в 2025 году

В 2025 году автомобили с традиционными двигателями охватили почти половину украинского рынка новых легковых автомобилей, а сегмент электромобилей увеличился с 14,5% до 28,3%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Моторные предпочтения 2025 года

Аналитики отмечают, что в 2024 году доля автомобилей с традиционными двигателями составляла более 65%.

Самыми популярными оставались модели с бензиновыми двигателями, но их рыночная доля относительно 2024 уменьшилась с 40% до 32,3%.

В то же время сегмент электромобилей увеличился с 14,5% до 28,3%.

Также возросла доля гибридов с 19,5% до 21,8%, в то же время сегмент дизельных авто снизился с 25,6% до 17,4%.

Автомобилям с ГБО вновь принадлежало менее 1% рынка новых легковых автомобилей.

Лидеры рынка

По данным "Укравтопрома", лидерские позиции по сегментам заняли:

Бензиновые авто – Hyundai Tucson;

Электро – Volkswagen ID.Unyx;

Гибридные – Toyota RAV-4;

Дизельные – Renault Duster;

Автомобили с ГБО – Hyundai Tucson.

Напомним, в прошлом году автопарк Украины пополнили 81,3 тыс. новых легковушек, что на 17% больше, чем в 2024 году. Это стало самым высоким годовым результатом для этого сегмента авторынка с 2022 года.

Лидером рынка новых легковушек стала китайская марка BYD.

Самой популярной моделью на украинском рынке новых легковых автомобилей по итогам 2025 года стал кроссовер Renault Duster.