Бензин утримав лідерство: авто з якими двигунами обирали українці у 2025 році
У 2025 році автомобілі з традиційними двигунами охопили майже половину українського ринку нових легковиків, а сегмент електромобілів збільшився з 14,5% до 28,3%.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Моторні вподобання 2025 року
Аналітики зауважують, що у 2024 року частка автомобілів з традиційними двигунами складала понад 65%.
Найпопулярнішими залишались моделі з бензиновими двигунами, але їх ринкова частка відносно 2024 року зменшилась з 40% до 32,3%.
Натомість сегмент електромобілів збільшився з 14,5% до 28,3%.
Також зросла частка гібридів з 19,5% до 21,8%, водночас сегмент дизельних авто зменшився з 25,6% до 17,4%.
Автомобілям з ГБО знову належало менше 1% ринку нових легковиків.
Лідери ринки
За даними "Укравтопрому", лідерські позиції за сегментами посіли:
- Бензинові авто – Hyundai Tucson;
- Електро – Volkswagen ID.Unyx;
- Гібридні – Toyota RAV-4;
- Дизельні – Renault Duster;
- Авто з ГБО – Hyundai Tucson.
Нагадаємо, у минулому році автопарк України поповнили 81,3 тис. нових легковиків, що на 17% більше ніж у 2024 році. Це стало найвищим річним результатом для цього сегменту авторинку з 2022 року.
Лідером ринку нових легковиків стала китайська марка BYD.
Найпопулярнішою моделлю на українському ринку нових легкових авто за підсумками 2025 року став кросовер Renault Duster.