Новини
Дата публікації
Бензин утримав лідерство: авто з якими двигунами обирали українці у 2025 році

авто
У 2025 році автомобілі з традиційними двигунами охопили майже половину українського ринку / Depositphotos

У 2025 році автомобілі з традиційними двигунами охопили майже половину українського ринку нових легковиків, а сегмент електромобілів збільшився з 14,5% до 28,3%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Моторні вподобання 2025 року

Аналітики зауважують, що у 2024 року частка автомобілів з традиційними двигунами складала понад 65%.

Найпопулярнішими залишались моделі з бензиновими двигунами, але  їх ринкова частка відносно 2024 року зменшилась з 40% до 32,3%.

Натомість сегмент електромобілів збільшився з 14,5% до 28,3%.

Також зросла частка гібридів з 19,5% до 21,8%, водночас сегмент дизельних авто зменшився з 25,6% до 17,4%.

Автомобілям з ГБО знову належало менше 1% ринку нових легковиків.

Лідери ринки

За даними "Укравтопрому", лідерські позиції за сегментами посіли:

  • Бензинові авто – Hyundai Tucson;
  •  Електро – Volkswagen ID.Unyx; 
  • Гібридні – Toyota RAV-4; 
  • Дизельні – Renault Duster;
  • Авто з ГБО – Hyundai Tucson.

Нагадаємо, у минулому році автопарк України поповнили 81,3 тис. нових легковиків, що на 17% більше ніж у 2024 році. Це стало найвищим річним результатом для цього сегменту авторинку з 2022 року.

Лідером ринку нових легковиків стала китайська марка BYD.

Найпопулярнішою моделлю на українському ринку нових легкових авто за підсумками 2025 року став кросовер Renault Duster.

Автор:
Світлана Манько