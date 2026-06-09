12 нових рейсів і прискорені маршрути: УЗ оновила розклад руху

“Укрзалізниця” з 28 червня оновлює графік руху поїздів, адаптуючи його до сезонного попиту. У новому розкладі - 12 додаткових рейсів, прискорені маршрути, збільшення кількості щоденних поїздів та розширення сполучення з Карпатами й Закарпаттям. Продаж квитків уже відкрито.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби компанії.

Як зміниться рух поїздів влітку

Укрзалізниця адаптувала графік руху поїздів до сезонного попиту пасажирів, щоб забезпечити можливість поїздок до родичів, організації відпочинку та перевезення дітей на оздоровлення в гірські регіони. Оновлений розклад почне діяти з 28 червня, а продаж квитків уже відкрито.

Загалом у новому графіку передбачено 12 нових рейсів, прискорення трьох поїздів, продовження чотирьох маршрутів до гірських напрямків, а також переведення восьми черезденних рейсів у щоденний режим.

Флагманський поїзд №1/2 "Єдність" продовжено до Рахова. Від 29 червня він курсуватиме за маршрутом Харків – Рахів (раніше Харків – Ворохта). Це найдовший маршрут флагманського поїзда в Україні — 1325 км. У складі поїзда передбачені жіночий та новий дитячий вагон.

Поїзд №55/56 Київ – Рахів курсуватиме щоденно замість режиму "через день". Це дозволить збільшити кількість місць на популярному напрямку для відпочинку, який охоплює Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів, Ворохту, Ясіню, Кваси та Рахів.

Поїзд "Сакура" прискорює рух на маршруті Київ – Ужгород та у зворотному напрямку. Відправлення з Києва здійснюватиметься о 23:28 (замість 17:41), а прибуття до Києва — о 06:09 (замість 09:58). До Хмельницького поїзд прибуватиме ще до опівночі.

Поїзд №113/114 Харків – Ужгород курсуватиме через день замість графіка "по датах", забезпечуючи зручніше сполучення Харкова та Полтави з Рівним, Луцьком і містами Закарпаття.

Водночас рейс №45/46 Харків – Ужгород змінює маршрут через Поділля, що покращить доступність Закарпаття для пасажирів із Вінниці, Хмельницького та Тернополя. Маршрути №137/138 Київ – Ясіня та №142/141 Чернігів – Ясіня подовжено до станції Ясіня (раніше до Івано-Франківська).

Серед нових поїздів: нічний експрес №83/84 Дніпро – Мукачево, денний поїзд №153/154 Дніпро – Одеса (за графіком), №157/158 Київ – Івано-Франківськ, №210/209 Миколаїв – Івано-Франківськ (через день), №229/230 Харків – Кременчук (з 29.06.2026).

Решту оновлених маршрутів можна переглянути у застосунку та на сайті Укрзалізниці. Частина рейсів надходитиме у продаж поступово протягом найближчих днів.

У компанії зазначають, що кількість вагонів не збільшилася, однак завдяки оптимізації наявного рухомого складу вдалося запровадити новий літній графік.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила у перший рейс новий флагманський поїзд "Сакура", до складу якого увійшли сучасні пасажирські вагони українського виробництва.