От 250 тысяч гривен: Гетманцев назвал размеры спецпенсий, назначенных по решениям судов

Пока миллионы украинских пенсионеров вынуждены выживать на мизерную выплату, отдельные категории привилегированных лиц продолжают получать заоблачные выплаты в сотни тысяч гривен из-за затягивания отмены спецпенсий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"Пока большинство украинских пенсионеров выживают - буквально считают гривны на лекарства и еду - появляются цифры, от которых трудно не возмущаться", - написал он.

Топ-5 пенсий

Нардеп привел пример пяти самых больших пенсий, назначенных по решениям судов:

245 990 грн,

219 276 грн,

193 772 грн,

190 932 грн,

172 941 грн.

Гетманцев уточнил, что четыре из пяти – это пенсии бывших работников органов прокуратуры.

По его словам, суды обязывают Пенсионный фонд выплачивать им пенсии за выслугу лет в размере до 90% от заработной платы без ограничений.

"И здесь возникает простой вопрос: в какой реальности мы живем? В одной — миллионы пожилых людей получают 2–4 тысячи гривен и оказываются за чертой бедности. В другой — отдельные категории через суды получают сотни тысяч гривен ежемесячно из бюджета, которые не соразмерны даже с годовым доходом обычного пенсионера. Это сигнал, что система работает.

Он отметил, что справедливая пенсионная реформа обязательно должна предусмотреть ограничение сверхвысоких спецпенсий, чтобы устранить вопиющее неравенство.

Нардеп напомнил, что отменяющий клановые пенсии законопроект №12278 до сих пор не вынесен на второе чтение.

Ранее Гетманцев сообщал, что по решениям судов Пенсионный фонд в 2025 году выплатил 35 миллиардов гривен получателям специальных пенсий .

Каждый пятый пенсионер в Украине получает спецпенсию

Сейчас примерно каждому пятому пенсионеру пенсии начисляются по специальному закону. Это, в частности, шахтеры, прокуратура, судьи, чернобыльцы, лица, уволенные с военной службы.

Также для специальных пенсионных систем применяется отдельная формула начисления выплат, гораздо более привилегированная по сравнению с обычной пенсионной.

При этом в начале 2025 года Кабмин ограничил аномально высокие спецпенсии госслужащих. В частности, для всех госслужащих, получавших 100-200 тыс. грн в месяц, применены специальные ограничительные коэффициенты для сокращения размера пенсий выше 23 610 грн.