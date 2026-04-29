Половина украинских IT-специалистов боится потерять работу в 2026 году

Несмотря на осторожный рост количества вакансий весной 2026 года, 51% украинских ИТ-специалистов до сих пор испытывают страх потери работы. Наиболее защищенными на рынке остаются эксперты по кибербезопасности и искусственному интеллекту, тогда как дизайнеры и разработчики игр чаще всего оказываются без контрактов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование DOU.

В опросе приняло участие более 4700 специалистов. Несмотря на то, что 82% айтовцев в Украине сейчас трудоустроены, доля тех, кто находится в активном поиске, выросла до 16%. Это связано с сокращением количества людей на "бенче" и возвращением специалистов по продолжительным отпускам.

Кто в дефиците, а кто под угрозой

Рынок труда в 2026 году демонстрирует четкое разделение на "дефицитные" и "кризисные" направления. Высокий уровень занятости демонстрируют технические специалисты, ответственные за инфраструктуру и новые технологии.

Уровень занятости по направлениям:

Security (кибербезопасность): 100% - трудоустроены все специалисты;

Системные администраторы: 98%;

DevOps-инженеры: 93%;

AI/ML (искусственный интеллект): 92%.

На другом полюсе оказались креативные индустрии. Около 40% дизайнеров и геймдев-разработчиков сейчас не имеют стабильной работы. Что касается причин увольнений, то чаще всего компании прибегают к оптимизации штата (38%) и сокращениям из-за финансовых трудностей (32%). Интересно, что непосредственно из-за внедрения ИИ работу потеряли всего 5% респондентов.

Уровень тревожности на рынке

Страх потерять работу остается стабильным: в Украине о нем заявляет 51% опрошенных, а среди выехавших за границу — 57%. Высокий уровень тревоги фиксируют среди разработчиков (Software Engineers) и специалистов по продажам. Спокойнее оказались аналитики и технические лиды, имеющие критическое значение для поддержки существующих проектов.

Напомним, рекордные 8 тысяч вакансий и бум MilTech: аналитика ИТ-рынка труда за I квартал 2026 года. В марте количество предложений на рынке достигло самого высокого показателя за последние 50 месяцев. Ключевым драйвером роста стал сектор оборонных технологий, где спрос на инженеров продолжает увеличиваться.