Рекордные 8 тысяч вакансий и бум MilTech: аналитика ИТ-рынка труда за I квартал 2026 года

Украинский ИТ-рынок вошел в 2026 с уверенным ростом. В марте количество предложений на jobs.dou.ua достигло 7987 вакансий, что является самым высоким показателем за последние 50 месяцев. Всего за первый квартал было опубликовано 22,9 тысяч вакансий — это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Delo.ua , об этом говорится в аналитике DOU .

Изменение структуры спроса: нетехнические направления и MilTech

Наибольшую динамику роста демонстрируют не традиционные разработки, а смежные направления и оборонный сектор.

Лидеры роста: больше всего за квартал добавилось вакансий по маркетингу (+959), военному делу (+612), Sales (+525) и HR (+513).

Сектор DefTech/MilTech: количество вакансий в этой категории достигло рекордных 1120 в марте, что составляет 1/7 часть всего рынка. Это в 3,5 раза больше, чем в марте прошлого года.

Технические специалисты: среди ИТ-специальностей наибольший прирост показали QA (+418), Analyst (+342) и Hardware (+336). В разработке лидерами стали Node.js, .NET и Embedded.

Рекордная конкуренция и активность кандидатов

Несмотря на рост количества вакансий, конкуренция за рабочее место становится все более жесткой из-за высокой активности поисковиков.

Front-end: остается наиболее конкурентной категорией с аномальным показателем в 132 отзыва на одну вакансию. Основной прирост отзывов обеспечили специалисты с опытом более 3 лет.

QA и Java: конкуренция среди тестировщиков выросла до 76 отзывов на место, у Java-разработчиков - до 61.

Активность рынка: март стал рекордным по количеству отзывов (131 тысяча) и уникальным кандидатам, вышедшим на рынок (22,8 тысяч человек).

Топ работодателей: новые лидеры

В рейтинге активных компаний произошли существенные изменения. Первую строчку занял Skelar (470 вакансий), сдвинув Genesis (354). Знаковую позицию (3-е место) заняла 427 отдельная бригада беспилотных систем "Рарог" (236 вакансий). В общей сложности 7 из 20 самых активных компаний квартала напрямую связаны с DefTech или Силами обороны.

Напомним, что положительная динамика рынка труда начала формироваться еще в конце 2025 года. Зарплата украинских разработчиков в декабре оставалась стабильной на уровне $3450.

Кроме того, во втором полугодии 2025 общее количество вакансий выросла на 11% , а основными драйверами рынка стали направления AI/ML, Embedded и военные технологии.