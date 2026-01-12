IT-рынок Украины: сколько зарабатывают украинские разработчики

Медианная зарплата украинских разработчиков в декабре 2025 года осталась стабильной – $3450 чистыми. Положительную динамику показали Middle и Principal, а зарплаты джунов, интернов и сеньоров снизились.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует опрос DOU.

Динамика зарплат разработчиков

Несмотря на незначительные колебания за последние годы, общие зарплаты украинских разработчиков остаются стабильными. В декабре 2025 года медианная зарплата составляла $3450 чистыми, что на $50 больше полугода назад.

Положительную динамику за последние полгода показали только Middle (+$100) — эта группа составляет около трети всех разработчиков и специалисты уровня Principal (+$133).

В то же время зарплаты интернов (-$76), джунов (-$30), сеньоров (-$200), тимлидов (-$160) и технических лидов (-$50) снизились. Наибольшие колебания наблюдались у System Architect (-$400), медианная зарплата которых вернулась к уровню 2022-2023 годов и составляет $6500.

За городами

Киев остается лидером по уровню медианной зарплаты разработчиков, хотя показатель несколько снизился с $3742 до $3700. Похожая тенденция наблюдается во Львове: медианная зарплата изменилась незначительно – с $3550 до $3505.

В то же время в ряде городов зафиксирован заметный рост зарплат. Наибольшее повышение произошло в Черкассах (с $3000 до $3700), Ужгороде (с $2500 до $3250), Луцке (с $2300 до $3050), Полтаве (с $2500 до $3050) и Ровно (с $2500 до $3000).

В крупных восточных и южных городах – Днепре, Харькове и Одессе – медианные зарплаты остались стабильными или почти не изменились, колеблясь около $3000.

Для городов с более низким уровнем медианных зарплат динамика оказалась неоднородной. В Запорожье показатель остался без изменений, в то время как в Кропивницком и Сумах зафиксирован существенный рост, а в Николаеве - снижение.

Интересно, что в первую десятку городов с высокими зарплатами разработчиков на этот раз вошли пять городов Западной Украины – Львов, Ивано-Франковск, Ужгород, Черновцы и Луцк. В летнюю волну в топ-10 входили только Львов, Ивано-Франковск и Черновцы.

По специализации

Наивысшую медианную зарплату среди украинских разработчиков имеют Lead-специалисты, работающие в Mobile и Embedded разработке около $5500. Для Embedded показатель вырос по сравнению с предыдущей волной.

Среди Senior специалистов больше получают специалисты в направлениях System & Infrastructure и Back-end — $4800, а также у Mobile — $4700. Для сравнения, в летней волне медиальная зарплата Senior в Back-end и Mobile была несколько выше $5000.

Среди Middle разработчиков наиболее высокооплачиваемые работающие в платформенной, Mobile и Back-end разработке — зарплаты составляют $2500–2550.

Среди Junior специалистов самые высокие медианные зарплаты зафиксированы у Embedded – $1150.

По языкам программирования

Как и летом, самую высокую медианную зарплату среди украинских разработчиков получают специалисты, работающие со Scala - $6500. Также высокие показатели зафиксированы у специалистов, использующих Rust ($5250), Ruby ($4500), а также Go и Kotlin – по $4200.

Среди Lead-специалистов самые высокие зарплаты получают Go-разработчики ($6510), а также специалисты, работающие с Python ($6000), Java ($5900), Swift ($5870) и C++ ($5800).

Сеньоры, работающие с Ruby, Go, Swift и Java, зарабатывают больше коллег своего уровня, а среди Middle самые высокие зарплаты наблюдаются у тех, кто программирует на Go и Swift.

В Junior медиане зарплаты в целом подобны, однако несколько отличаются специалисты, работающие на C++ — их доходы несколько выше среднего уровня среди джунов.

Напомним, во втором полугодии 2025 года ИТ-рынок труда в Украине продемонстрировал заметный рост: количество вакансий на jobs.dou.ua достигло 41 тысячи - это на 11% больше, чем в первом полугодии. Лидерами роста стали категории AI/ML, Embedded и военные технологии.