IT-ринок України: скільки заробляють українські розробники

Медіанна зарплата українських розробників у грудні 2025 року залишилася стабільною - $3450 чистими. Позитивну динаміку показали Middle та Principal, а зарплати джунів, інтернів і сеньйорів знизилися.

Як пише Delo.ua, про це свідчить опитування DOU.

За досвідом роботи в ІТ

Попри незначні коливання протягом останніх років, загальні зарплати українських розробників залишаються стабільними. У грудні 2025 року медіанна зарплата становила $3450 чистими, що на $50 більше, ніж пів року тому.

Позитивну динаміку за останні пів року показали лише Middle (+$100) - ця група складає близько третини всіх розробників - та фахівці рівня Principal (+$133).

Водночас зарплати інтернів (-$76), джунів (-$30), сеньйорів (-$200), тимлідів (-$160) та технічних лідів (-$50) знизилися. Найбільші коливання спостерігалися у System Architect (-$400), медіанна зарплата яких повернулася до рівня 2022–2023 років і наразі становить $6500.

За містами

Київ залишається лідером за рівнем медіанної зарплати розробників, хоча показник дещо знизився — із $3742 до $3700. Схожа тенденція спостерігається у Львові: медіанна зарплата змінилася незначно — із $3550 до $3505.

Водночас у низці міст зафіксовано помітне зростання зарплат. Найбільше підвищення відбулося в Черкасах (з $3000 до $3700), Ужгороді (з $2500 до $3250), Луцьку (з $2300 до $3050), Полтаві (з $2500 до $3050) та Рівному (з $2500 до $3000).

У великих східних та південних містах - Дніпрі, Харкові та Одесі — медіанні зарплати залишилися стабільними або майже не змінилися, коливаючись близько $3000.

Для міст із нижчим рівнем медіанних зарплат динаміка виявилася неоднорідною. У Запоріжжі показник залишився без змін, тоді як у Кропивницькому та Сумах зафіксовано суттєве зростання, а в Миколаєві - зниження.

Цікаво, що до першої десятки міст із найвищими зарплатами розробників цього разу увійшли п’ять міст Західної України - Львів, Івано-Франківськ, Ужгород, Чернівці та Луцьк. У літній хвилі до топ-10 входили лише Львів, Івано-Франківськ і Чернівці.

За спеціалізацією

Найвищу медіанну зарплату серед українських розробників мають Lead-спеціалісти, які працюють у Mobile та Embedded розробці — близько $5500. Для Embedded показник виріс порівняно з попередньою хвилею.

Серед Senior спеціалістів найбільше отримують фахівці у напрямках System & Infrastructure та Back-end — $4800, а також у Mobile — $4700. Для порівняння, у літній хвилі медіанна зарплата Senior у Back-end та Mobile була дещо вищою — $5000.

Серед Middle розробників найбільш високооплачувані ті, хто працює у платформній, Mobile та Back-end розробці, — зарплати становлять $2500–2550.

Серед Junior фахівців найвищі медіанні зарплати зафіксовані у Embedded — $1150.

За мовами програмування

Як і влітку, найвищу медіанну зарплату серед українських розробників отримують фахівці, які працюють зі Scala — $6500. Також високі показники зафіксовані у спеціалістів, що використовують Rust ($5250), Ruby ($4500), а також Go та Kotlin — по $4200.

Серед Lead-спеціалістів найвищі зарплати отримують Go-розробники ($6510), а також фахівці, які працюють із Python ($6000), Java ($5900), Swift ($5870) та C++ ($5800).

Сеньйори, що працюють із Ruby, Go, Swift та Java, заробляють більше за колег свого рівня, а серед Middle найвищі зарплати спостерігаються у тих, хто програмує на Go та Swift.

У Junior медіанні зарплати загалом подібні, проте дещо вирізняються фахівці, які працюють на C++ — їхні доходи трохи вищі за середній рівень серед джунів.

Нагадаємо, у другому півріччі 2025 року ІТ-ринок праці в Україні продемонстрував помітне зростання: кількість вакансій на jobs.dou.ua досягла 41 тисячі — це на 11% більше, ніж у першому півріччі. Лідерами зростання стали категорії AI/ML, Embedded та військові технології.