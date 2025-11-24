Запланована подія 2

В Украине все больше айтишников закрывают свои ФЛП

4 года, в среднем, живет ИТ-ФЛП в Украине. / Shutterstock

В Украине больше айтовцев закрывают свои ФЛП, чем открывают новые: 7,5 тысяч предпринимателей прекратили деятельность с начала года. Около 4 лет составляет медиана жизнь тех, кто работал в сфере компьютерного программирования и закрылся в этом году. Самый старый предприниматель из тех, кто закрылся в этом году, проработал 34 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Динамика предпринимательства в ИТ

По данным аналитиков, 18 605 новых ФЛП в сфере компьютерного программирования появилось в этом году — за год количество новичков почти не изменилось.

А действующие бизнесы закрываются все активнее: 26 158 айти-предпринимателей завершили свою деятельность. Всего за год потери в отрасли выросли втрое: — 7 553 ФЛП только за десять месяцев этого года.

Фото 2 — В Украине все больше айтишников закрывают свои ФЛП

География ФЛП

Больше всего новых ИТ-ФЛП традиционно зарегистрировано в Киеве (3737), Львовской (2015), Днепропетровской (1740), Харьковской (1557) и Киевской областях (1338).

В то же время положительный баланс, когда открылось больше, чем закрылось, сохранился только в двух регионах: на Волыни (+19 ФЛП) и Тернопольщине (+12).

Фото 3 — В Украине все больше айтишников закрывают свои ФЛП

Среди новых ИТ-предпринимателей преобладают мужчины — 57% регистраций, в то время как женщины составляют 43%. И ни в одном регионе количество женщин-ФЛП не превышает мужское — это нетипичная ситуация для украинского бизнеса, который, преимущественно, открывают женщины.

Медиана жизни ФОПа в сфере ИТ, закрывшегося в 2025 году, — 4 года. Каждый шестой ИТ-ФЛП прекращает деятельность уже в течение первого года, треть работает от одного до четырех лет. Самый старый предприниматель, закрывшийся в этом году, работал с 1991 года.

Фото 4 — В Украине все больше айтишников закрывают свои ФЛП

Аналитики отмечают, что закрытие ФЛП не обязательно свидетельствует о кризисе в отрасли — скорее о том, как меняется формат трудоустройства айтовцев. Так, поданным DOU, в этом году 57% айтовцев работают как ФЛП. К сравнению, еще год назад таких было 70%, а в 2022 году.   87%.

Добавим, в III квартале 2025 года в Украине количество новых IT-ФЛП превысило количество закрытых. С июля по сентябрь открылось 9 575 ФЛПов, тогда как закрыто — 8 074.

