Бронирование в IТ-отрасли: только 13% айтишников имеют бронь от профильного работодателя

Результаты масштабного опроса 7844 мужчин, работающих в IТ-секторе Украины, показали, что только у каждого восьмого есть бронирование от мобилизации от профильного работодателя.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Dou.

По данным опроса, всего 13% опрошенных мужчин в IT имеют бронирование от своего основного работодателя. Еще 4% забронированы на второй неосновной работе — это обычно не IT-компании.

Отсрочку от мобилизации имеют 15% опрошенных. Еще 24% не подлежат мобилизации по разным причинам — преимущественно из-за возраста (до 25 или более 60 лет), состояние здоровья или уже пройденную службу.

Почти у половины (44%) опрошенных мужчин в IT нет никакого бронирования.

Сколько айтишников имеют бронь от работодателя

Кто получает бронирование чаще всего?

По уровню квалификации. Самые высокие показатели бронирования среди руководителей и менеджеров:

Lead+ специалисты - 25% имеют бронирование;

Менеджеры – 28% забронированы;

Middle-специалисты – всего 9%;

Junior-специалисты – всего 3% (многие из них еще не подлежат мобилизации по возрасту).

По специализации. Чаще всего бронируют Leadership (C-Level) – 36% забронированных, Project/Product/Program Management – 27%, системные администраторы – 25%, аналитики – 19%.

Сколько айтишников имеют бронь от работодателя

Реже получают бронирование QA и Software Engineers — около 11% (ниже среднего показателя) и Support-специалисты — всего 7%.

Интересно, что Software Engineers оказались лишь на 10 месте среди других специализаций по доле забронированных. При этом нетехнические специалисты получают бронирование чаще: 20% по сравнению с 13% среди технических специалистов.

Опыт влияет на бронирование

Исследование показывает прямую зависимость между стажем работы в IТ и возможностью получить бронирование от работодателя. Среди специалистов с опытом более 10 лет забронировано каждое пятое — 20%. В категории специалистов с опытом от 6 до 9 лет доля забронированных составляет 15%.

Значительно реже получают бронирование айтишники с меньшим опытом: среди работающих в отрасли от 3 до 5 лет забронировано только 9%, а среди новичков с опытом до 2 лет — всего 4%.

Сколько айтишников имеют бронь от работодателя

Ожидается, что наименьший стаж имеют те, кто не подлежит мобилизации — в основном это молодые специалисты в возрасте до 25 лет, еще не достигшие призывного возраста.

Государственные учреждения и крупные корпорации – лидеры бронирования

Анализ по типам компаний показал драматическую разницу в подходах к бронированию сотрудников. Абсолютными лидерами оказались государственные учреждения, где бронирование имеет 51% сотрудников — это почти в четыре раза больше, чем в среднем по отрасли. На втором месте – IT-отделы не-IT компаний, таких как банки, телекоммуникационные компании и ритейл. Здесь забронировано 31% специалистов, что значительно превышает средний показатель.

В частном секторе ситуация кардинально иная. Продуктовые компании показывают результат, близкий к среднему – около 14% забронированных. А вот сервисные компании бронируют своих сотрудников реже всего 10%. Самые низкие показатели демонстрируют аутстафинговые компании и стартапы – по 8% забронированных в обеих категориях.

Как бронируют крупные компании

Размер компании оказался важным фактором, влияющим на вероятность бронирования. Большие компании с командой более 1000 специалистов бронируют 21% своих сотрудников, что почти вдвое превышает средний показатель по отрасли. Средние компании (от 200 до 1000 сотрудников) также демонстрируют высокий результат – 17% забронированных.

Сколько айтишников имеют бронь от работодателя

Совершенно другая картина в малом бизнесе. В небольших компаниях с командой до 50 специалистов в Украине доля забронированных составляет всего 7%, а в микрокомпаниях до 10 человек вообще 5%. Такая разница объясняется как финансовыми возможностями крупных компаний, так и их ресурсами по прохождению бюрократических процедур получения бронирований.

Оборонная отрасль бронирует почти половину сотрудников

Анализ по сферам деятельности выявил четких лидеров и аутсайдеров. Ожидается, что самая высокая доля забронированных — в оборонной сфере (miltech), где бронирование имеет 48% специалистов. Это почти каждый второй работник в секторе, критически важным для обороны страны.

Высокие показатели также демонстрируют компании в сфере сельского хозяйства, государственных услуг, производства аппаратного обеспечения, геопространственных технологий и встроенных систем. Значительная часть забронированных работает в энергетике, нефтегазовой отрасли и производстве. Среди других секторов с высоким уровнем бронирования – корпоративные решения, розничная торговля, электронная коммерция, безопасность и телекоммуникации.

В то же время в ряде отраслей доля забронированных не превышает 10%. К ним относятся разработка игр (GameDev), рекламные технологии, медицинские технологии и здравоохранение. Меньше всего бронируют в компаниях, работающих с SaaS-решениями и облачными вычислениями, в блокчейн-проектах, азартных играх, а также в домене и хостинге.

Зарплаты забронированных на 31% выше среднего

Одним из интереснейших выводов исследования стала четкая корреляция между наличием бронирования и уровнем дохода. Специалисты с бронированием от основного работодателя получают медианную зарплату в $3933, что на 31% превышает среднюю по отрасли, которая составляет $3000. Это существенная разница, отражающая не только ценность таких специалистов для работодателей, но и уровень квалификации и опыта.

Сколько айтишников имеют бронь от работодателя

Имеющие бронирование или отсрочку на второй неосновной работе тоже зарабатывают выше среднего — медиана их доходов составляет $3800. Айтишники без бронирования получают $3200, что все же выше общей медианы по отрасли.

Самый низкий уровень дохода зафиксирован у специалистов, не подлежащих мобилизации — медиана составляет всего $1700. Однако это объясняется не наличием или отсутствием бронирования, а тем, что большую часть этой группы составляют молодые айтишники до 25 лет, еще не достигшие призывного возраста. Соответственно с возрастом связаны и другие факторы низкой зарплаты: меньший опыт в профессии, младший возраст и более низкие должности.

Зарплаты забронированных по типу компании

Самые высокие зарплаты забронированных — в стартапах (медиана $5250), хотя именно там бронируют реже всего. Высоки доходы также в аутстафинговых и сервисных компаниях.

Самые низкие зарплаты забронированных — в тех типах компаний, где уровень бронирования самый высокий:

IT-отделы не-IT компаний - $2500;

Государственные учреждения - $2133.

География бронирования

Больше всего забронированных специалистов в Киеве — 16%, что выше среднего показателя по Украине.

В Харькове и Одессе показатель несколько ниже среднего — около 9%. Еще меньше забронированных среди айтишников в Полтаве, Черкассах, Чернигове, Тернополе и Запорожье.

Меньше всего бронирований — в Луцке и Кропивницком (только 2% специалистов).

Возраст и бронирование

Вероятность получить бронирование растет с возрастом. В 25–29 лет только 14% имеют бронирование, а старше 45 лет — 19%.

При этом более половины айтишников в возрасте от 25 до 44 лет не имеют бронирования – от 52% до 59%. Наибольшая часть незабронированных - в категории 30-34 года (59% специалистов).

Сколько айтишников имеют бронь от работодателя

Формы трудоустройства

Среди забронированных преобладают:

"Дія City"/гиг-контракт - 43% (вдвое больше, чем в целом среди мужчин в IT - 22%),

Оформление в штат по КЗоТ - 41% (в 3,7 раза больше, чем в целом - 11%).

Самая распространенная форма сотрудничества в IT-отрасли — украинский ФЛП (60% мужчин в IT).

Напомним, в III квартале 2025 года в Украине количество новых IT-ФЛП превысило количество закрытых. С июля по сентябрь открылось 9 575 ФЛП, тогда как закрыто — 8 074, что демонстрирует стабилизацию рынка после рекордной волны закрытий в начале года.