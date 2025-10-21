IT-команды украинских банков растут: исследование DOU

Обнародован рейтинг украинских банков по количеству IT-специалистов в 2025 году. В список вошли 15 финансовых учреждений, активно развивающих направления искусственного интеллекта, Big Data и кибербезопасности. Банки продолжают расширять свои ИТ-команды, больше всего ищут аналитиков, тестировщиков и разработчиков.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует исследование DOU.

Какие банки имеют больше всего IT-специалистов

В вошедших в рейтинг банках работает 75 260 сотрудников, из них 7616 — в IT-отделах. Количество технических специалистов составляет 7207, что больше по сравнению с прошлым годом (6213).

Лидером по численности IT-команды остается ПриватБанк – 2395 технических специалистов, на 647 больше, чем в прошлом. Второе место занял ПУМБ, опередивший Райффайзен Банк. ПУМБ увеличил команду на 131 специалиста, в то время как в Райффайзен Банке их стало на 83 меньше.

На четвертой и пятой позициях остались Ощадбанк и Sense Bank – оба продемонстрировали рост, но без изменений в рейтинге.

Креди Агриколь Банк поднялся на четыре ступени, а Банк Южный с 15 позиции переместился на седьмой. Укрэксимбанк опустился с 7-го на 12-е место. ОТП Банк и Universal Bank снизились на одну позицию, а Банк Альянс – на две.

Чем занимаются IT-подразделения в банках

Основные направления работы IT-команд банков:

Разработка и поддержка цифровых услуг. Создание и усовершенствование продуктов, с которыми взаимодействуют клиенты: мобильные приложения, интернет-банкинг, платежные платформы и API для партнерских интеграций.

Создание и усовершенствование продуктов, с которыми взаимодействуют клиенты: мобильные приложения, интернет-банкинг, платежные платформы и API для партнерских интеграций. Инфраструктура и стабильность . Обеспечение бесперебойной работы серверов, сетей, дата-центров и облачных решений.

Обеспечение бесперебойной работы серверов, сетей, дата-центров и облачных решений. Кибербезопасность. Защита данных клиентов, финансовых операций и внутренних систем от киберугроз, включая превенцию рисков и реагирование на инциденты.

Защита данных клиентов, финансовых операций и внутренних систем от киберугроз, включая превенцию рисков и реагирование на инциденты. Инновации и автоматизации. Внедрение современных технологий – искусственного интеллекта, Big Data – и автоматизация бизнес-процессов для повышения эффективности.

Кого ищут банки

Украинские банки продолжают нанимать IT-специалистов. За последний год большинство команд либо увеличилось, либо осталось на том же уровне. В среднем у банков более 10 открытых вакансий.

Основные направления найма:

Искусственный интеллект и работа с данными. Sense Bank, Ощадбанк и Ukrsibbdnk ищут специалистов на должности Senior Data Scientist и AI Solution Architect. ПриватБанк создает отдельные подразделения для развития ИИ и работает над проектами, в частности, чат-ботом для бизнес-клиентов.

Sense Bank, Ощадбанк и Ukrsibbdnk ищут специалистов на должности Senior Data Scientist и AI Solution Architect. ПриватБанк создает отдельные подразделения для развития ИИ и работает над проектами, в частности, чат-ботом для бизнес-клиентов. Кибербезопасность. OTP Bank открыл вакансию Architect of Information and Cybersecurity, Райффайзен Банк – Security Risk Manager.

OTP Bank открыл вакансию Architect of Information and Cybersecurity, Райффайзен Банк – Security Risk Manager. Поддержка банковских систем. Больше открытых позиций для бизнес- и системных аналитиков, тестировщиков и разработчиков. Райффайзен Банк ищет Senior Full Stack Developer, ПриватБанк – Java и .NET-разработчиков, с фокусом на опытных специалистах.

Где работают IT-специалисты

IT-команды украинских банков преимущественно сосредоточены в крупных городах, но формат работы становится все более гибким. Киев остается главным IT-центром – здесь работают офисы 15 банков. Далее по количеству команд – Львов (6 банков), Днепр (4), Одесса и Харьков (по 2). Меньше офисов - в Виннице, Житомире, Полтаве, Черновцах, Кропивницком, Кривом Рогу и Запорожье.

Большинство банков переходят в гибридный или удаленный формат. В офисах остаются специалисты, отвечающие за критические системы, инфраструктуру и безопасность.

В ПриватБанке часть команд работает в офисах Киева и Днепра, остальные дистанционно. В Ukrsibbank и ОТП Банке преобладает отдаленная работа с периодическими офлайн-встречами. Ощадбанк в основном работает в офисах, позволяя дистанционный формат только в исключительных случаях.

Напомним, в III квартале 2025 года в Украине количество новых IT-ФЛП превысило количество закрытых. С июля по сентябрь открылось 9 575 ФЛПов, тогда как закрыто — 8 074, что демонстрирует стабилизацию рынка после рекордной волны закрытий в начале года.