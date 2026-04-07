Рекордні 8 тисяч вакансій та бум MilTech: аналітика ІТ-ринку праці за І квартал 2026 року

Український ІТ-ринок увійшов у 2026 рік із впевненим зростанням. У березні кількість пропозицій на jobs.dou.ua сягнула 7987 вакансій, що є найвищим показником за останні 50 місяців. Загалом за перший квартал було опубліковано 22,9 тисячі вакансій — це на 23% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляє Delo.ua, про це йдеться у аналітиці DOU.

Зміна структури попиту: нетехнічні напрями та MilTech

Найбільшу динаміку зростання демонструють не традиційні розробницькі позиції, а суміжні напрями та оборонний сектор.

Лідери зростання: найбільше за квартал додалося вакансій у маркетингу (+959), військовій справі (+612), Sales (+525) та HR (+513).

Сектор DefTech/MilTech: кількість вакансій у цій категорії сягнула рекордних 1120 у березні, що становить 1/7 частину всього ринку. Це у 3,5 раза більше, ніж у березні минулого року.

Технічні фахівці: серед ІТ-спеціальностей найбільший приріст показали QA (+418), Analyst (+342) та Hardware (+336). У розробці лідерами стали Node.js, .NET та Embedded.

Рекордна конкуренція та активність кандидатів

Попри зростання кількості вакансій, конкуренція за робоче місце стає дедалі жорсткішою через високу активність пошукачів.

Front-end: залишається найбільш конкурентною категорією з аномальним показником у 132 відгуки на одну вакансію. Основний приріст відгуків забезпечили фахівці з досвідом понад 3 роки.

QA та Java: конкуренція серед тестувальників зросла до 76 відгуків на місце, у Java-розробників — до 61.

Активність ринку: березень став рекордним за кількістю відгуків (131 тисяча) та унікальних кандидатів, які вийшли на ринок (22,8 тисячі осіб).

Топ роботодавців: нові лідери

У рейтингу найактивніших компаній відбулися суттєві зміни. Першу сходинку посів Skelar (470 вакансій), посунувши Genesis (354). Знакову позицію (3-тє місце) зайняла 427 окрема бригада безпілотних систем «Рарог» (236 вакансій). Загалом 7 із 20 найактивніших компаній кварталу прямо пов'язані з DefTech або Силами оборони.

Нагадаємо, позитивна динаміка ринку праці почала формуватися ще наприкінці 2025 року. Зарплата українських розробників у грудні залишалася стабільною на рівні $3450.

Крім того, у другому півріччі 2025 року загальна кількість вакансій зросла на 11%, а основними драйверами ринку стали напрями AI/ML, Embedded та військові технології.