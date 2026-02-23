Tesla і Nissan у лідерах: які авто до 5 років найчастіше ввозять в Україну

Упродовж минулого місяця українці придбали майже 3,5 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до п’яти років.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Загалом у січні автопарк країни поповнили 17 тисяч легковиків з пробігом. Таким чином, кожен п’ятий імпортований автомобіль був відносно «свіжим» — не старшим за п’ять років.

Найбільшу частку в цьому сегменті зайняли бензинові авто — 49%. Також українці обирали:

електромобілі — 29%

гібридні авто — 15%

дизельні — 6%

автомобілі з ГБО — 1%

Найпопулярніші моделі

Найбільший попит серед вживаних автомобілів віком до п’яти років мали:

Nissan Rogue — 203 авто, Tesla Model Y — 158 авто, Mazda CX-5 — 152 авто, Volkswagen Tiguan — 136 авто, Tesla Model 3 — 125 авто, Ford Escape — 87 авто, Audi Q5 — 86 авто, Jeep Compass — 69 авто, Kia Niro — 66 авто, Mazda CX-30 — 63 авто.

Зауважимо, упродовж минулого року українці придбали 96,9 тис. імпортованих уживаних легкових автомобілів віком до п’яти років. Загалом у 2025 році автопарк України поповнився 274,3 тис. легковиків з пробігом.