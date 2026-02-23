- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Tesla і Nissan у лідерах: які авто до 5 років найчастіше ввозять в Україну
Упродовж минулого місяця українці придбали майже 3,5 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до п’яти років.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Загалом у січні автопарк країни поповнили 17 тисяч легковиків з пробігом. Таким чином, кожен п’ятий імпортований автомобіль був відносно «свіжим» — не старшим за п’ять років.
Найбільшу частку в цьому сегменті зайняли бензинові авто — 49%. Також українці обирали:
- електромобілі — 29%
- гібридні авто — 15%
- дизельні — 6%
- автомобілі з ГБО — 1%
Найпопулярніші моделі
Найбільший попит серед вживаних автомобілів віком до п’яти років мали:
- Nissan Rogue — 203 авто,
- Tesla Model Y — 158 авто,
- Mazda CX-5 — 152 авто,
- Volkswagen Tiguan — 136 авто,
- Tesla Model 3 — 125 авто,
- Ford Escape — 87 авто,
- Audi Q5 — 86 авто,
- Jeep Compass — 69 авто,
- Kia Niro — 66 авто,
- Mazda CX-30 — 63 авто.
Зауважимо, упродовж минулого року українці придбали 96,9 тис. імпортованих уживаних легкових автомобілів віком до п’яти років. Загалом у 2025 році автопарк України поповнився 274,3 тис. легковиків з пробігом.