Tesla і Nissan у лідерах: які авто до 5 років найчастіше ввозять в Україну

автомобілі
Українці придбали майже 3,5 тисячі автомобілів / Depositphotos

Упродовж минулого місяця українці придбали майже 3,5 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до п’яти років.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Загалом у січні автопарк країни поповнили 17 тисяч легковиків з пробігом. Таким чином, кожен п’ятий імпортований автомобіль був відносно «свіжим» — не старшим за п’ять років.

Найбільшу частку в цьому сегменті зайняли бензинові авто — 49%. Також українці обирали:

  • електромобілі — 29%
  • гібридні авто — 15%
  • дизельні — 6%
  • автомобілі з ГБО — 1%

Найпопулярніші моделі

Найбільший попит серед вживаних автомобілів віком до п’яти років мали:

  1. Nissan Rogue — 203 авто,
  2. Tesla Model Y — 158 авто,
  3. Mazda CX-5 — 152 авто,
  4. Volkswagen Tiguan — 136 авто,
  5. Tesla Model 3 — 125 авто,
  6. Ford Escape — 87 авто,
  7. Audi Q5 — 86 авто,
  8. Jeep Compass — 69 авто,
  9. Kia Niro — 66 авто,
  10. Mazda CX-30 — 63 авто.

Зауважимо, упродовж минулого року українці придбали 96,9 тис. імпортованих уживаних легкових автомобілів віком до п’яти років. Загалом у 2025 році автопарк України поповнився 274,3 тис. легковиків з пробігом.

Автор:
Тетяна Гойденко