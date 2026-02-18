Утратят ли китайские бренды долю рынка в 2026 году

Китайские электромобили остаются самыми популярными среди новых автомобилей в Украине, несмотря на прогнозы об обвале импорта. О тенденциях первого месяца 2026 года Delo.ua рассказал аналитик Института исследований авторынка Остап Новицкий.

Китайские электрокары держат лидерство

Остап Новицкий отмечает, что в январе 2026 года украинцы зарегистрировали 864 новых электромобиля, из которых 732 были китайского производства. Это на 36% больше, чем в январе 2025 году, когда новых китайских электромобилей зарегистрировали 537 штук.

"Доля китайских авто среди всех новых электромобилей осталась практически неизменной — 84,7% против 84,3% годом ранее", — отметил он.

Что касается бывших в употреблении электромобилей, то импорт значительно сократился: в январе 2026 года зарегистрировали 1374 авто, что на 54% меньше, чем в январе 2025-го (2965 машин).

"При этом количество китайских моделей среди импортных авто упало лишь незначительно — со 131 до 119 единиц, что позволило их доле на рынке вырасти с 4,4% до 8,7%", — добавляет Новицкий.

Таким образом, китайские электромобили продолжают доминировать среди новых автомобилей в Украине, а среди импорта подержанных моделей их доля фактически удвоилась.

Что должно было "убить" импорт китайских авто

По словам аналитика Института исследований авторынка, изменения на рынке электромобилей были ожидаемы и обусловлены двумя ключевыми факторами.

Первый — введение НДС с 1 января 2026 года. Удорожание импорта электромобилей на 20% повлияло на общие объемы продаж, но не сказалось на популярности китайских брендов среди новых авто.

Второй — изменения в китайском законодательстве в отношении местного рынка, согласно которой ранее существовала схема "купил — зарегистрировал на местного жителя — перепродал в контейнере".

"Это позволяло существенно удешевлять автомобили для экспорта. Теперь это не работает, ведь Китай защищает внутреннего потребителя", — отмечает Остап Новицкий.

Новицкий объясняет, что из-за этого автомобили для экспорта стали немного дороже, но все еще остаются выгоднее европейских, японских и корейских аналогов.

Украинский феномен китайского BYD

Благодаря привлекательной цене и легкой доступности даже без официальных представительств и сервисов в Украине в прошлом году лидером среди новых авто стала марка BYD, опередив давнего рекордсмена Toyota.

Так, крупный электрический кроссовер BYD Tang L сейчас доступен от $39 тыс. (с НДС), тогда как аналогичные модели других брендов стоят значительно дороже: BMW iX — от $60 тыс., Audi Q8 e-tron — от $65 тыс., KIA Sorento PHEV — от $60 тыс., Volvo EX90 — от $80 тыс.

"Китайские электромобили могут немного сократиться в импорте из-за НДС и ограниченной покупательной способности, однако никакого обвала рынка ожидать не стоит. Для покупателей они остаются выгодным и привлекательным вариантом", — подчеркнул Остап Новицкий.

