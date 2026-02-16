- Категория
Самые популярные легковые авто в частном и корпоративном сегментах авторынка
В январе украинский автопарк пополнился более 5,1 тыс. новых легковых автомобилей. Из общего количества 66% машин приобрели частные клиенты, в то время как 34% — юридические лица.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ассоциацию "Укравтопром".
По сравнению с январем 2025 продажи легковых автомобилей выросли в обоих сегментах: в частном — на 20%, в корпоративном — на 19%.
Популярные модели среди частных покупателей
Чаще всего частные клиенты выбирали следующие автомобили:
- Toyota RAV4 - 268 авто
- Hyundai Tucson - 159
- BYD Leopard 3 - 155
- Toyota Land Cruiser Prado - 146
- Mazda CX5 - 126
Лидеры корпоративного сегмента
У юридических лиц наибольший спрос имели:
- Renault Duster — 319 авто.
- Peugeot Landtrek — 73
- Toyota Land Cruiser Prado - 72
- Skoda Octavia.
- Toyota RAV4 - 66
Заметим, декабрь 2025 показал взрывной рост активности на рынке новых авто. Украинцы и местные предприятия приобрели 11,1 тысяч новых легковых автомобилей.