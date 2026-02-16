Самые популярные легковые авто в частном и корпоративном сегментах авторынка

В январе украинский автопарк пополнился более 5,1 тыс. новых легковых автомобилей. Из общего количества 66% машин приобрели частные клиенты, в то время как 34% — юридические лица.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ассоциацию "Укравтопром".

По сравнению с январем 2025 продажи легковых автомобилей выросли в обоих сегментах: в частном — на 20%, в корпоративном — на 19%.

Популярные модели среди частных покупателей

Чаще всего частные клиенты выбирали следующие автомобили:

Toyota RAV4 - 268 авто

Hyundai Tucson - 159

BYD Leopard 3 - 155

Toyota Land Cruiser Prado - 146

Mazda CX5 - 126

Лидеры корпоративного сегмента

У юридических лиц наибольший спрос имели:

Renault Duster — 319 авто.

Peugeot Landtrek — 73

Toyota Land Cruiser Prado - 72

Skoda Octavia.

Toyota RAV4 - 66

Заметим, декабрь 2025 показал взрывной рост активности на рынке новых авто. Украинцы и местные предприятия приобрели 11,1 тысяч новых легковых автомобилей.