Самые популярные легковые авто в частном и корпоративном сегментах авторынка

В январе украинский автопарк пополнился более 5,1 тыс. новых автомобилей / Depositphotos

В январе украинский автопарк пополнился более 5,1 тыс. новых легковых автомобилей. Из общего количества 66% машин приобрели частные клиенты, в то время как 34% — юридические лица.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ассоциацию "Укравтопром".

По сравнению с январем 2025 продажи легковых автомобилей выросли в обоих сегментах: в частном — на 20%, в корпоративном — на 19%.

Популярные модели среди частных покупателей

Чаще всего частные клиенты выбирали следующие автомобили:

  • Toyota RAV4 - 268 авто
  • Hyundai Tucson - 159
  • BYD Leopard 3 - 155
  • Toyota Land Cruiser Prado - 146
  • Mazda CX5 - 126

Лидеры корпоративного сегмента

У юридических лиц наибольший спрос имели:

  • Renault Duster — 319 авто.
  • Peugeot Landtrek — 73
  • Toyota Land Cruiser Prado - 72
  • Skoda Octavia.
  • Toyota RAV4 - 66

Заметим, декабрь 2025 показал взрывной рост активности на рынке новых авто. Украинцы и местные предприятия приобрели 11,1 тысяч новых легковых автомобилей.

Татьяна Гойденко