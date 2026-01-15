ТОП 10 самых популярных новых легковых автомобилей в Украине (декабрь 2025)

Декабрь 2025 показал взрывной рост активности на рынке новых авто. По данным Института исследований авторынка , в течение декабря 2025 украинцы и местные предприятия приобрели 11,1 тысячи новых легковушек. Читайте на Delo.ua больше о итоговом состоянии рынка новых авто за декабрь 2025 года.

Рынок новых автомобилей завершил год историческим рекордом

Большинство новых легковых автомобилей, как обычно (98%, или 10 845 авто), были импортированы из-за рубежа. Доля легковых автомобилей, изготовленных в Украине, составила 2% (223 авто).

В течение 2025 года 79501 ​​новый легковой автомобиль был поставлен на первую регистрацию. Это на 15,6% больше, чем было первых регистраций за 2024 год.

В годовом сравнении с декабрем 2024 года имеем увеличение объемов на 113,1%, а если равнять декабрь этого года к ноябрю — получаем прирост на 43,3%. Такой заметный скачок повлекла за собой волна покупки электромобилей — чтобы успеть до конца 2025 года, и не покупать то же, но уже с НДС, что увеличивает цену авто по меньшей мере на 20%.

Динамика рынка новых легковых авто, декабрь 2024-2025

Источник: eauto.org.ua

Рейтинг по маркам автомобилей

По результатам 2025 года лидером среди производителей новых авто на украинском авторынке стал китайский BYD (9861 единица). И здесь не стоит упоминать только об электромобильном ажиотаже, ведь эта марка уверенно наращивала объемы в течение года и лидировала не один месяц подряд.

Этот бренд продал почти столько же, сколько его ближайший конкурент Toyota. Арифметическая разница невелика, буквально две сотни автомобилей. Однако большое значение имеет то, что все же занято первое место без официального представительства, сервисных центров, гарантированного наличия запчастей, сервиса и поддержки программного обеспечения именно для Украины.

На второй строчке Toyota (9687 единиц) – символ традиционной надежности и качества. Замыкает тройку лидеров Volkswagen (7398 единиц), львиную долю продаж которого производят электромобили серии ID, опять же произведенные в КНР.

Топ-10 производителей новых легковушек, декабрь 2025 г.

Источник: eauto.org.ua

Рейтинг по моделям автомобилей

В модельном зачете преобладают как китайские новинки, так и привыкшие глазу лидеры прошлых лет.

10. Zeekr 7X

Zeekr 7X

Источник:ncars.com.ua

Инновационный кроссовер премиум-класса от китайского концерна Geely продолжает завоевывать украинские сердца, которые приобрели 1150 единиц. Модель отличается футуристическим дизайном и использованием передовых технологий автономного вождения.

Zeekr 7X позиционируется как прямой конкурент европейским люксовым электрокарам и демонстрирует, что китайские производители уже готовы соперничать в премиум-сегменте. Более того: они выигрывают эту битву благодаря лучшему соотношению технологий к цене.

9. Mazda CX-5

Mazda CX-5

Источник: ncars.com.ua

Популярный кроссовер среднего класса от японского бренда Mazda стабильно сохраняет высокий спрос на украинском рынке благодаря удачному сочетанию дизайна, надежности и комфорта. Mazda CX-5 отличается фирменным языком дизайна Kodo, качественными материалами салона и сбалансированными ходовыми характеристиками, что делает его универсальным автомобилем как для города, так и для путешествий.

Модель позиционируется как практическая альтернатива европейским и корейским кроссоверам в своем сегменте, предлагая водителям традиционную японскую надежность, экономичные бензиновые двигатели и современные системы безопасности. Именно благодаря этому модель остается одним из самых успешных SUV в своем классе на украинском рынке, приобретенном 1599 украинцами.

8. Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg

Источник: ncars.com.ua

Флагманский кроссовер от немецкого концерна Volkswagen остается одним из самых престижных и технологичных SUV на украинском рынке. Volkswagen Touareg отличается сдержанным, но статусным дизайном, высоким качеством отделки салона и широким набором современных систем помощи водителю, обеспечивающих комфорт и безопасность на любых дистанциях.

Volkswagen Touareg позиционируется как премиальный кроссовер. В частности, для тех, кто ценит сочетание мощных двигателей, полного привода и передовых технологий, не переходя к люксовым брендам. Поэтому на нее было зафиксировано 1610 продаж.

7. Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

Источник:nextcar.ua

Большой семейный кроссовер от чешского производителя продолжает удерживать позиции в топ-10 по итогам года. Skoda Kodiaq отличается просторным салоном, практичностью и традиционным качеством концерна Volkswagen.

Это идеальный выбор для больших семей, требующих вместительного и комфортного автомобиля за разумные деньги. Чешский прагматизм в самом лучшем виде: надежность, пространство и предсказуемость затрат на обслуживание. И эти свойства оценили 1690 покупателей.

6. Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado

Источник:i.infocar.ua

Премиальный внедорожник остается мечтой многих украинских автомобилистов. Toyota Land Cruiser Prado – это статус, комфорт и легендарная проходимость, проверенная десятилетиями.

Модель особенно популярна среди предпринимателей и ценящих сочетание престижа с реальными возможностями внедорожника. В мире, где все меняется, Toyota Land Cruiser Prado остается константой, символом стабильности и надежности. И это стало выбором 2117 покупателей.

5. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

Источник:nextcar.ua

Современный корейский кроссовер продолжает удерживать свою нишу на украинском рынке благодаря привлекательному дизайну и сбалансированным характеристикам.

Hyundai Tucson предлагает хорошее оснащение по адекватной цене, что делает его популярным выбором среди покупателей среднего сегмента. Корейцы знают, как сделать автомобиль, который смотрится дороже, чем стоит. Поэтому модель быстро пришлась по душе 2359 пользователям.

4. BYD Song Plus

BYD Song Plus

Источник:e.skm.ltd

Модель относится к среднему классу SUV и является одной из самых популярных в линейке BYD. Она отличается современным дизайном, большим запасом хода и высоким уровнем оснастки.

BYD Song Plus предлагает идеальный баланс между комфортом, технологиями и ценой. Именно это сочетание делает его любимцем украинских покупателей. Модель фактически стала «народным электрокаром»: доступным, но не дешевым по внешнему виду. Потому эта машина стала выбором 2969 украинских автолюбителей.

3. Volkswagen ID. Unyx

ТОП 10 самых популярных новых электромобилей в Украине (декабрь 2025)

Стильный электрический кросс-купе, разработанный совместно с китайскими партнерами, уверенно удерживает вторую позицию по итогам года. Модель позиционируется как высокотехнологичный, но доступный семейный автомобиль.

Volkswagen ID. Unyx стал настоящим локомотивом продаж германского бренда в Украине. Автомобиль, созданный специально для Китая, неожиданно оказался идеальным вариантом для украинского рынка. И это подтвердило 3137 сделок на покупку этой машины.

2. Toyota RAV4

Toyota RAV4

Источник:topgear.com

Легендарный японский кроссовер продолжает удерживать высокие позиции на украинском рынке по итогам года. RAV4 стал синонимом надежности, качества и долговечности.

Несмотря на давление китайских конкурентов, Toyota остается выбором тех, кто готов платить больше за проверенную репутацию и гарантию беспроблемной эксплуатации. В мире электрических новинок RAV4 – это остров стабильности. И 3560 покупателей имели запрос именно на такую ​​модель.

1. Renault Duster

ТОП 10 самых популярных новых легковых автомобилей в Украине (декабрь 2025)

Народный любимец сохранил свои лидирующие позиции по итогам всего года. Несмотря на давление китайских электромобилей в декабре, Duster остался самой популярной моделью 2025 года благодаря стабильным продажам в течение всех двенадцати месяцев.

Это яркое свидетельство того, что украинский покупатель все еще дорожит проверенной практичностью, доступностью и предсказуемостью затрат. Renault Duster доказывает: чтобы быть лидером, не обязательно быть технологичным, достаточно быть рациональным выбором. И с этим согласились 4153 новых владельцев модели.

ТОП-10 моделей самых популярных новых легковых автомобилей (инфографика)

ТОП-10 моделей самых популярных новых легковых автомобилей (инфографика)

Источник: eauto.org.ua

Общие тенденции рынка

Декабрьские показатели и итоги иллюстрируют несколько важных трендов украинского авторынка.

Рынок новых автомобилей вырос на 15,6% по сравнению с 2024 годом и вышел на уровень почти 80 тысяч автомобилей в год. Китайские бренды стали доминирующей силой: BYD обошел Toyota и стал лидером рока, Volkswagen (китайского производства) и Zeekr забирают значительную долю продаж.

Многолетние лидеры Renault Duster и Toyota RAV4 сохранили позиции, но испытывают мощное давление электрических кроссоверов из Китая. Это начало новой эры на украинском авторынке.

Украинское производство остается символическим (2%), потому рынок полностью зависит от импорта.

Декабрьский ажиотаж накануне возврата НДС на электромобили создал рекордный всплеск продаж - 11,1 тысячи авто в месяц, что на 43,3% больше ноября.

Аналитик Института исследований авторынка Остап Новицкий отмечает нарастание популярности китайского автопрома:

Это четкий сигнал от покупателей, что автомобили они рассматривают скорее как гаджеты, и уж точно не на всю жизнь. Они готовы рискнуть и пользоваться машиной, где в экранном меню кое-где встречаются иероглифы, ближайший электрик, хоть немного разбирающийся в этой марке, есть только в соседней области.

Понятие надежности, которое на первом месте у Toyota, не столь важно для них: несколько лет машина точно отслужит, не хуже китайского смартфона, стиральной машины или ноутбука. А цена – вдвое меньше. Против чего не могут устоять никакие «официальные» вывески или флаги шоурумов местных дилеров».

Однако эксперт говорит, что еще рано однозначно утверждать, что "китайцы захватили наш рынок" рано. Да, за 4-7 лет можно будет сказать, равносильны ли игроки из Китая, или мы просто стали свидетелями волны интереса к чему-то новому.

Что показал 2025 год

2025 год войдет в историю украинского автомобильного рынка как год кардинальных перемен. Впервые китайский бренд возглавил годовой рейтинг, электромобили стали мейнстримом, а декабрьский ажиотаж побил все рекорды.

Рынок прошел трансформацию: китайские электромобили уже не альтернатива, а полноценные участники рынка, диктующие свои правила. Что будет дальше – покажет время и вторичный рынок, который вынесет окончательный вердикт успешности китайской экспансии.