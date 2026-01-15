ТОП 10 найпопулярніших нових легкових авто в Україні (грудень 2025)

Грудень 2025 року показав вибуховий ріст активності на ринку нових авто. За даними Інституту досліджень авторинку, впродовж грудня 2025 року українці та місцеві підприємства придбали 11,1 тисячі нових легковиків. Читайте на Delo.ua більше про підсумковий стан ринку нових авто за грудень 2025 року.

Ринок нових автомобілів завершив рік історичним рекордом

Більшість нових легковиків, як звичайно (98%, або 10 845 авто), були імпортованими з-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні, склала 2% (223 авто).

Впродовж 2025 року 79 501 новий легковий автомобіль був поставлений на першу реєстрацію. Це на 15,6% більше, ніж було перших реєстрацій за 2024 рік.

У річному порівнянні з груднем 2024 року маємо збільшення обсягів на 113,1%, а якщо рівняти цьогорічний грудень до листопада — отримуємо приріст на 43,3%. Такий помітний стрибок спричинила хвиля купівлі електромобілів — щоб встигнути до кінця 2025 року, і не купувати те ж саме, але вже з ПДВ, що збільшує ціну авто щонайменше на 20%.

Динаміка ринку нових легкових авто, грудень 2024-2025

Джерело: eauto.org.ua

Рейтинг за марками автомобілів

За результатами 2025 року лідером серед виробників нових авто на українському авторинку став китайський BYD (9861 одиниця). І тут не варто згадувати лише про електромобільний ажіотаж, адже ця марка впевнено нарощувала обсяги впродовж року і лідирувала не один місяць поспіль.

Цей бренд продав майже стільки ж, скільки його найближчий конкурент Toyota. Арифметична різниця невелика, буквально дві сотні автомобілів. Однак велике значення має те, що все ж зайнято перше місце, без офіційного представництва, сервісних центрів, гарантованої наявності запчастин, сервісу та підтримки програмного забезпечення саме для України.

На другій сходинці Toyota (9687 одиниць) – символ традиційної надійності та якості. Замикає трійку лідерів Volkswagen (7398 одиниць), левову частку продажів якого роблять електромобілі серії ID, знову ж вироблені в КНР.

Топ-10 виробників нових легковиків, грудень 2025 р.

Джерело: eauto.org.ua

Рейтинг за моделями автомобілів

У модельному заліку переважають як китайські новинки, так і звиклі оку лідери минулих років.

10. Zeekr 7X

Zeekr 7X

Джерело:ncars.com.ua

Інноваційний кросовер преміум-класу від китайського концерну Geely продовжує завойовувати українські серця, що їх придбали 1150 одиниць. Модель вирізняється футуристичним дизайном та впровадженням передових технологій автономного водіння.

Zeekr 7X позиціонується як прямий конкурент європейським люксовим електрокарам і демонструє, що китайські виробники вже готові змагатися в преміум-сегменті. Більше того: вони вигравають цю битву завдяки кращому співвідношенню технологій до ціни.

9. Mazda CX-5

Mazda CX-5

Джерело: ncars.com.ua

Популярний кросовер середнього класу від японського бренду Mazda стабільно зберігає високий попит на українському ринку завдяки вдалому поєднанню дизайну, надійності та комфорту. Mazda CX-5 вирізняється фірмовою мовою дизайну Kodo, якісними матеріалами салону та збалансованими ходовими характеристиками, що робить її універсальним автомобілем як для міста, так і для подорожей.

Модель позиціонується як практична альтернатива європейським та корейським кросоверам у своєму сегменті, пропонуючи водіям традиційну японську надійність, економічні бензинові двигуни та сучасні системи безпеки. Саме завдяки цьому модель залишається одним із найуспішніших SUV у своєму класі на українському ринку, яку придбало 1599 українців.

8. Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg

Джерело: ncars.com.ua

Флагманський кросовер від німецького концерну Volkswagen залишається одним із найпрестижніших та найтехнологічніших SUV на українському ринку. Volkswagen Touareg вирізняється стриманим, але статусним дизайном, високою якістю оздоблення салону та широким набором сучасних систем допомоги водієві, що забезпечують комфорт і безпеку на будь-яких дистанціях.

Volkswagen Touareg позиціонується як преміальний кросовер. Зокрема для тих, хто цінує поєднання потужних двигунів, повного приводу та передових технологій, не переходячи до люксових брендів. Тому на неї було зафіксовано 1610 продажів.

7. Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

Джерело:nextcar.ua

Великий сімейний кросовер від чеського виробника продовжує тримати позиції в топ-10 за підсумками року. Skoda Kodiaq вирізняється просторим салоном, практичністю та традиційною якістю концерну Volkswagen.

Це ідеальний вибір для великих родин, які потребують місткого та комфортного автомобіля за розумні гроші. Чеський прагматизм у найкращому вигляді: надійність, простір і передбачуваність витрат на обслуговування. І ці якості оцінили 1690 покупців.

6. Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado

Джерело:i.infocar.ua

Преміальний позашляховик залишається мрією багатьох українських автомобілістів. Toyota Land Cruiser Prado – це статус, комфорт і легендарна прохідність, перевірена десятиліттями.

Модель особливо популярна серед підприємців та тих, хто цінує поєднання престижу з реальними можливостями позашляховика. У світі, де все змінюється, Toyota Land Cruiser Prado залишається константою, символом стабільності та надійності. І це стало виборо 2117 покупців.

5. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

Джерело:nextcar.ua

Сучасний корейський кросовер продовжує утримувати свою нішу на українському ринку завдяки привабливому дизайну та збалансованим характеристикам.

Hyundai Tucson пропонує хороше оснащення за адекватну ціну, що робить його популярним вибором серед покупців середнього сегменту. Корейці знають, як зробити автомобіль, який виглядає дорожче, ніж коштує. Тому модель швидко прийшлася до душі 2359 користувачам.

4. BYD Song Plus

BYD Song Plus

Джерело:e.skm.ltd

Модель належить до середнього класу SUV і є однією з найпопулярніших у лінійці BYD. Вона вирізняється сучасним дизайном, великим запасом ходу та високим рівнем оснащення.

BYD Song Plus пропонує ідеальний баланс між комфортом, технологіями та ціною. Саме це поєднання робить його улюбленцем українських покупців. Модель фактично стала «народним електрокаром»: доступним, але не дешевим на вигляд. Тому ця машина стала вибором 2969 українських автолюбителів.

3. Volkswagen ID. Unyx

ТОП 10 найпопулярніших нових електромобілів в Україні (грудень 2025)

Стильний електричний крос-купе, розроблений спільно з китайськими партнерами, впевнено тримає другу позицію за підсумками року. Модель позиціонується як високотехнологічний, але доступний сімейний автомобіль.

Volkswagen ID. Unyx став справжнім локомотивом продажів німецького бренду в Україні. Автомобіль, створений спеціально для Китаю, несподівано виявився ідеальним варіантом і для українського ринку. І це підтвердила 3137 угод на купівлю цієї машини.

2. Toyota RAV4

Toyota RAV4

Джерело:topgear.com

Легендарний японський кросовер продовжує тримати високі позиції на українському ринку за підсумками року. RAV4 став синонімом надійності, якості та довговічності.

Попри тиск китайських конкурентів, Toyota залишається вибором тих, хто готовий платити більше за перевірену репутацію та гарантію без проблемної експлуатації. У світі електричних новинок RAV4 – це острів стабільності. І 3560 покупців мали запит саме на таку модель.

1. Renault Duster

ТОП 10 найпопулярніших нових легкових авто в Україні (грудень 2025)

Народний улюбленець зберіг свої лідерські позиції за підсумками всього року. Незважаючи на натиск китайських електромобілів у грудні, Duster залишився найпопулярнішою моделлю 2025 року завдяки стабільним продажам протягом усіх дванадцяти місяців.

Це яскраве свідчення того, що український покупець все ще цінує перевірену практичність, доступність та передбачуваність витрат. Renault Duster доводить: щоб бути лідером, не обов'язково бути найтехнологічнішим, достатньо бути найраціональнішим вибором. І з цим погодились 4153 нових власників моделі.

ТОП-10 моделей найпопулярніших нових легкових авто (інфографіка)

ТОП-10 моделей найпопулярніших нових легкових авто (інфографіка)

Джерело: eauto.org.ua

Загальні тенденції ринку

Грудневі показники та підсумки року ілюструють кілька важливих трендів українського авторинку.

Ринок нових автомобілів зріс на 15,6% порівняно з 2024 роком і вийшов на рівень майже 80 тисяч авто за рік. Китайські бренди стали домінуючою силою: BYD обійшов Toyota і став лідером року, Volkswagen (китайського виробництва) та Zeekr забирають значну частку продажів.

Багаторічні фаворити Renault Duster та Toyota RAV4 зберегли позиції, але відчувають потужний тиск електричних кросоверів з Китаю. Це початок нової ери на українському авторинку.

Українське виробництво залишається символічним (2%), тому ринок повністю залежить від імпорту.

Грудневий ажіотаж напередодні повернення ПДВ на електромобілі створив рекордний сплеск продажів — 11,1 тисячі авто за місяць, що на 43,3% більше листопада.

Аналітик Інституту досліджень авторинку Остап Новицький відзначає наростання популярності китайського автопрому:

«Це чіткий сигнал від покупців, що автомобілі вони розглядають скоріше як гаджети, і вже точно не на все життя. Вони готові ризикнути і користуватися машиною, де в екранному меню подекуди зустрічаються ієрогліфи, найближчий електрик, який бодай трохи знається на цій марці, є лише в сусідній області.

Поняття надійності, яке на першому місці в Toyota, не настільки важливе для них: кілька років машина точно відслужить, не гірше за китайський смартфон, пральну машину чи ноутбук. А ціна — удвічі менша. Проти чого не можуть встояти жодні «офіційні» вивіски чи прапори шоурумів місцевих дилерів.»

Проте експерт каже, що ще рано однозначно стверджувати, що «китайці захопили наш ринок» рано. Так, за 4-7 років можна буде сказати, чи рівносильні гравці з Китаю, чи ми просто стали свідками хвилі інтересу до чогось нового.

Що показав 2025 рік

2025 рік увійде в історію українського автомобільного ринку як рік кардинальних змін. Вперше китайський бренд очолив річний рейтинг, електромобілі стали мейнстримом, а грудневий ажіотаж побив усі рекорди.

Ринок пройшов трансформацію: китайські електромобілі вже не альтернатива, а повноцінні учасники ринку, які диктують свої правила. Що буде далі – покаже час та вторинний ринок, який винесе остаточний вердикт щодо успішності китайської експансії.