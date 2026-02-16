Запланована подія 2

Найпопулярніші легкові авто в приватному та корпоративному сегментах авторинку

У січні український автопарк поповнився більш ніж 5,1 тис. нових автомобілів / Depositphotos

У січні український автопарк поповнився більш ніж 5,1 тис. нових легкових автомобілів. Із загальної кількості 66% машин придбали приватні клієнти, тоді як 34% — юридичні особи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на асоціацію "Укравтопром".

Порівняно із січнем 2025 року продажі нових легковиків зросли в обох сегментах: у приватному — на 20%, у корпоративному — на 19%.

Популярні моделі серед приватних покупців

Найчастіше приватні клієнти обирали такі автомобілі:

  • Toyota RAV4 — 268 авто
  • Hyundai Tucson — 159
  • BYD Leopard 3 — 155
  • Toyota Land Cruiser Prado — 146
  • Mazda CX5 — 126

Лідери корпоративного сегмента

У юридичних осіб найбільший попит мали:

  • Renault Duster — 319 авто
  • Peugeot Landtrek — 73
  • Toyota Land Cruiser Prado — 72
  • Skoda Octavia — 69
  • Toyota RAV4 — 66

Зауважимо, грудень 2025 року показав вибуховий ріст активності на ринку нових авто. Українці та місцеві підприємства придбали 11,1 тисячі нових легковиків.

Автор:
Тетяна Гойденко