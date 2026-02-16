- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Найпопулярніші легкові авто в приватному та корпоративному сегментах авторинку
У січні український автопарк поповнився більш ніж 5,1 тис. нових легкових автомобілів. Із загальної кількості 66% машин придбали приватні клієнти, тоді як 34% — юридичні особи.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на асоціацію "Укравтопром".
Порівняно із січнем 2025 року продажі нових легковиків зросли в обох сегментах: у приватному — на 20%, у корпоративному — на 19%.
Популярні моделі серед приватних покупців
Найчастіше приватні клієнти обирали такі автомобілі:
- Toyota RAV4 — 268 авто
- Hyundai Tucson — 159
- BYD Leopard 3 — 155
- Toyota Land Cruiser Prado — 146
- Mazda CX5 — 126
Лідери корпоративного сегмента
У юридичних осіб найбільший попит мали:
- Renault Duster — 319 авто
- Peugeot Landtrek — 73
- Toyota Land Cruiser Prado — 72
- Skoda Octavia — 69
- Toyota RAV4 — 66
Зауважимо, грудень 2025 року показав вибуховий ріст активності на ринку нових авто. Українці та місцеві підприємства придбали 11,1 тисячі нових легковиків.