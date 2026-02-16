Найпопулярніші легкові авто в приватному та корпоративному сегментах авторинку

У січні український автопарк поповнився більш ніж 5,1 тис. нових легкових автомобілів. Із загальної кількості 66% машин придбали приватні клієнти, тоді як 34% — юридичні особи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на асоціацію "Укравтопром".

Порівняно із січнем 2025 року продажі нових легковиків зросли в обох сегментах: у приватному — на 20%, у корпоративному — на 19%.

Популярні моделі серед приватних покупців

Найчастіше приватні клієнти обирали такі автомобілі:

Toyota RAV4 — 268 авто

Hyundai Tucson — 159

BYD Leopard 3 — 155

Toyota Land Cruiser Prado — 146

Mazda CX5 — 126

Лідери корпоративного сегмента

У юридичних осіб найбільший попит мали:

Renault Duster — 319 авто

Peugeot Landtrek — 73

Toyota Land Cruiser Prado — 72

Skoda Octavia — 69

Toyota RAV4 — 66

Зауважимо, грудень 2025 року показав вибуховий ріст активності на ринку нових авто. Українці та місцеві підприємства придбали 11,1 тисячі нових легковиків.