Конец льготы на НДС: как весной подорожают электромобили

После возврата налога на добавленную стоимость (НДС) на импортные электромобили большинство продавцов уже заложили 20% в стоимость электрокаров, однако полностью перевести подорожание на покупателей получается не у всех.

Об этом в комментарии Delo.ua рассказал директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting Олег Омельницкий.

"Во многих случаях НДС уже заложен в цене. Исключение — авто, которые ранее поставили на учет и сейчас продают как перепродажу без НДС", — объясняет Омельницкий.

Он добавляет, что сейчас на рынке доминирует покупатель, поэтому продавцы ограничены в возможности повышения цен на "электрички".

Удорожание коснулось всех сегментов электрокаров

Цены выросли как на новые, так и на подержанные электромобили, хотя масштабы изменений зависят от конкретных моделей, говорит Олег Омельницкий.

По его словам, больше всего в абсолютных цифрах добавили премиальные модели, однако спрос на них остается низким. В общем, рынок электрокаров резко просел.

"Еще в январе 2026 года доля электромобилей среди новых авто составила 10%. Тогда как в феврале этот показатель был всего 3%. Рынок полностью изменился за два месяца. То, что было в декабре, уже никогда не повторится", — пессимистический прогноз делает эксперт.

Весной ситуация на рынке еще больше обострится

Весной 2026 года электромобилей на рынке станет меньше, а часть брендов может вообще исчезнуть. Олег Омельницкий подчеркивает, что в такой ситуации "с рынка уйдут случайные бренды и игроки".

В то же время, дилеры могут активнее продвигать альтернативы. В частности, по мнению Омельницкого, появятся интересные предложения гибридных автомобилей. При этом часть подержанных электрокаров может продаваться по старым ценам.

"Будут предложения подержанных электрокаров почти по ценам, как в декабре 2025 года. Поэтому рынок не остановится", — отмечает директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting.

Дилеры вынуждены давать скидки на непроданные авто

Из-за падения спроса дилеры уже вынуждены пересматривать ценовую политику. Олег Омельницкий рассказывает, что те, кто не распродал машины до конца 2025 года, вынуждены будут давать скидки. Особенно это касается автомобилей прошлых лет выпуска.

"Авто 2024-2025 года без скидки уже не продать. Поэтому будут скидки и на застоявшиеся электрокары", — резюмирует автоэксперт.

Однако, насколько могут подорожать электроавтомобили, которые не успели продать в последние годы, Олег Омельницкий пока сказать не может. Он добавляет, что цифры этих скидок могут изменяться в течение года.

