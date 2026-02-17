Сколько украинцы купили электромобилей в январе 2026 года (инфографика)

Украинский рынок электромобилей начал 2026 резким охлаждением активности, спровоцированным изменением налогового законодательства. Январь 2026 г. вошел в историю как месяц наибольшего падения за всю историю отечественного электросегмента. Общий объем сегмента легковых электромобилей по итогам января 2026 составил лишь 5,8 тысяч единиц (по данным Института исследований авторынка ). Читайте на Delo.ua об итоговом состоянии рынка электрокаров за январь 2026 года.

Структура рынка: НДС-реальность

По итогам января структура сегмента рынка продемонстрировала радикальное изменение приоритетов. Основу теперь составляют внутренние перепродажи уже имеющихся в Украине электромобилей. Их доля составила 3553 автомобиля.

Динамика рынка легковых электромобилей, 2025-2026, Украина

Источник:eauto.org.ua

Внутренние перепродажи электрокаров (BEV)

Это, безусловно, доминирующий сегмент января. Украинцы активно переключились на покупку автомобилей с внутреннего рынка, избегая новых налоговых нагрузок на импорт.

Внутренний рынок показывает падение на 17,0% по сравнению с декабрем, однако показывает мощный рост в 105,0% в годовом исчислении.

Импортированные электрокары с пробегом

Вторая по объемам категория испытала настоящий обвал. Импортированных подержанных электромобилей было зарегистрировано только 1374 автомобиля.

Это почти в 20 раз меньше, чем в декабре, что фиксирует драматическое падение импортной активности. Снижение составляет 94,5% в месяц и 53,7% в годовом измерении.

Новые электромобили

Наименьшую категорию представили новые легковушки группы BEV – всего 864 автомобиля.

Падение по отношению к декабрю составило 85,2% месяц к месяцу, хотя по сравнению с январем прошлого года сегмент все еще показывает рост на 35,6% в годовом исчислении.

Таким образом, наблюдаем интересную ситуацию, где импортные сегменты показали обвальное падение, а внутренний рынок сохранил относительную стабильность. И это вполне логично, ведь после возврата НДС покупатели массово переориентировались на уже находящиеся в Украине автомобили и не облагаются дополнительным налогом.

Об этом говорит и Станислав Бучацкий, глава Института исследований авторынка:

Обвал импорта в январе был вполне прогнозируемым: мы наблюдаем закономерное "электрическое похмелье" после декабрьского ажиотажа.

По словам Бучацкого, те 1374 подержанные машины, которые все же пересекли границу в январе, — это преимущественно «хвосты»: автомобили, физически не успевшие доехать или пройти регистрацию до новогодней ночи.

Эксперт прогнозирует, что ситуация стабилизируется ближе к середине года, когда рынок окончательно адаптируется к новым правилам игры. Настоящую картину спроса мы увидим в марте-апреле 2026 года, когда иссякнут запасы «беспредельных» машин.

"Идеальный шторм" для электромобилей

Остап Новицкий, автомобильный эксперт, обращает внимание на то, что возврат НДС – это лишь один из факторов январского обвала:

«Возврат НДС — фактор весомый, но далеко не единственный. Рынок электромобилей в январе попал в "идеальный шторм", где одновременно сработали несколько антистимулов».

Эксперт выделяет три ключевых вызова, ударивших по рынку одновременно.

Энергетическая нестабильность

Перебои с электроснабжением заставили потенциальных покупателей переосмыслить целесообразность владения электрокаром. При ненадежной электросети такой автомобиль превращается в непредсказуемый актив.

Климатические испытания

Январские морозы стали настоящим тестом для аккумуляторов. Современные модели еще справляются с вызовами, однако более старые электромобили заметно проигрывают в запасе хода и эффективности. При температуре -20°C батарея тратит энергию не только лишь на движение, да и на поддержание своей работоспособности.

Экономическая неудобство

Самым болезненным ударом стало повышение тарифов на публичных зарядных станциях до уровня 30-32 грн за кВтч. В таких условиях стоимость километра пробега на электричестве превышает расходы на бензин или дизель.

Вывод эксперта однозначен: экономия на электромобиле сегодня реальна исключительно для владельцев частных домов с возможностью зарядки по ночному тарифу. Для остальных покупателей это становится сложным финансовым уравнением с непредсказуемыми переменными. Без ослабления хотя бы одного из этих факторов «электрический бум» рискует сузиться в узкой нише загородных домовладельцев.

НДС-реальность января

Январь 2026 стал первым месяцем, когда украинцы столкнулись с полноценной ценой импорта электромобилей с учетом НДС. Скромные 5,8 тысяч зарегистрированных электрокаров показали как масштаб влияния налоговых изменений, так и рациональный подход автомобилистов к поиску альтернатив.

В целом январь 2026 г. продемонстрировал новую реальность рынка: импорт почти остановился, а спрос переориентировался на внутренние ресурсы. Это начало новой эры для украинского рынка электромобилей – эры по НДС.