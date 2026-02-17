Скільки українці купили електромобілів у січні 2026 (інфографіка)

Український ринок електромобілів розпочав 2026 рік різким охолодженням активності, спровокованим зміною податкового законодавства. Січень 2026 року увійшов в історію як місяць найбільшого падіння за всю історію вітчизняного електросегмента. Загальний обсяг сегмента легкових електромобілів за підсумками січня 2026 року склав лише 5,8 тисячі одиниць (за даними Інституту досліджень авторинку ). Читайте на Delo.ua про підсумковий стан ринку електрокарів за січень 2026 року.

Структура ринку: ПДВ-реальність

За підсумками січня структура сегмента ринку продемонструвала радикальну зміну пріоритетів. Основу тепер становлять внутрішні перепродажі вже наявних в Україні електромобілів. Їхня частка склала 3 553 автомобілі.

Динаміка ринку легкових електромобілів, 2025-2026, Україна

Джерело: eauto.org.ua

Внутрішні перепродажі електрокарів (BEV)

Це безумовно домінуючий сегмент січня. Українці активно переключилися на купівлю автомобілів з внутрішнього ринку, уникаючи нових податкових навантажень на імпорт.

Внутрішній ринок показує падіння на 17,0% порівняно з груднем, проте демонструє потужне зростання у 105,0% у річному вимірі.

Імпортовані електрокари з пробігом

Друга за обсягами категорія пережила справжній обвал. Імпортованих вживаних електромобілів було зареєстровано лише 1 374 автомобілі.

Це майже у 20 разів менше, ніж у грудні, що фіксує драматичне падіння імпортної активності. Зниження становить 94,5% місяць до місяця та 53,7% у річному вимірі.

Нові електромобілі

Найменшу категорію представили нові легковики групи BEV — всього 864 автомобілі.

Падіння відносно грудня склало 85,2% місяць до місяця, хоча порівняно з січнем минулого року сегмент все ще показує ріст на 35,6% у річному вимірі.

Таким чином, спостерігаємо цікаву ситуацію, де імпортні сегменти показали обвальне падіння, натомість внутрішній ринок зберіг відносну стабільність. І це цілком логічно, адже після повернення ПДВ покупці масово переорієнтувалися на автомобілі, що вже знаходяться в Україні та не обкладаються додатковим податком.

Про це говорить і Станіслав Бучацький, голова Інституту досліджень авторинку:

«Обвал імпорту в січні був цілком прогнозованим: ми спостерігаємо закономірне "електричне похмілля" після грудневого ажіотажу».

За словами Бучацького, ті 1 374 вживані машини, що все ж перетнули кордон у січні, — це переважно «хвости»: автомобілі, які фізично не встигли доїхати або пройти реєстрацію до новорічної ночі.

Експерт прогнозує, що ситуація стабілізується ближче до середини року, коли ринок остаточно адаптується до нових правил гри. Справжню картину попиту ми побачимо у березні-квітні 2026 року, коли вичерпаються запаси «безпдвшних» машин.

"Ідеальний шторм" для електромобілів

Остап Новицький, автомобільний експерт, звертає увагу на те, що повернення ПДВ — це лише один із факторів січневого обвалу:

«Повернення ПДВ — фактор вагомий, але далеко не єдиний. Ринок електромобілів у січні потрапив у "ідеальний шторм", де одночасно спрацювали кілька антистимулів».

Експерт виділяє три ключові виклики, що вдарили по ринку одночасно.

Енергетична нестабільність

Перебої з електропостачанням змусили потенційних покупців переосмислити доцільність володіння електрокаром. За умов ненадійної електромережі такий автомобіль перетворюється на непередбачуваний актив.

Кліматичні випробування

Січневі морози стали справжнім тестом для акумуляторів. Сучасні моделі ще справляються з викликами, проте старіші електромобілі помітно програють у запасі ходу та ефективності. При температурі -20°C батарея витрачає енергію не тільки на рух, а й на підтримку власної працездатності.

Економічна невигода

Найболючішим ударом стало підвищення тарифів на публічних зарядних станціях до рівня 30-32 грн за кВт·год. За таких умов вартість кілометра пробігу на електриці перевищує витрати на бензин або дизель.

Висновок експерта однозначний: економія на електромобілі сьогодні реальна виключно для власників приватних будинків з можливістю зарядки за нічним тарифом. Для решти покупців це стає складним фінансовим рівнянням з непередбачуваними змінними. Без послаблення хоча б одного з цих факторів «електричний бум» ризикує звузитися до вузької ніші заміських домовласників.

ПДВ-реальність січня

Січень 2026 року став першим місяцем, коли українці зіткнулися з повноцінною ціною імпорту електромобілів з урахуванням ПДВ. Скромні 5,8 тисячі зареєстрованих електрокарів засвідчили як масштаб впливу податкових змін, так і раціональний підхід автомобілістів до пошуку альтернатив.

Загалом січень 2026 продемонстрував нову реальність ринку: імпорт майже зупинився, а попит переорієнтувався на внутрішні ресурси. Це початок нової ери для українського ринку електромобілів — ери з ПДВ.